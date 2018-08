Asdrúbal Oliveros: Carnetización podría colapsar en los próximos días

agosto 27, 2018 - 9:33 pm

El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, precisó este lunes que los días que pierden los adultos mayores en poder registrarse en el portal del Carnet de la Patria para que finalmente le depositen el dinero de sus pensiones, lo que hace es mermarles la capacidad de compra.

“Lo primero es entender que en hiperinflación cada día cuenta, y cada día que a alguien le retienen su dinero, no le pagan o no lo puede sacar del banco o no lo puede mover está perdiendo mucho. Entonces cuando a un pensionado, que tiene ingresos muy limitados, porque eso que le dan le alcanza para muy poco, y ademas ahora le están exigiendo que haga todo el proceso de registro del carnet de la patria, una persona mayor que probablemente no está familiarizada con temas tecnológicos, meterse en internet, registrarse en una página, recibir un código en un mensaje de texto… O sea eso implica días, y a lo mejor le tiene que pedir una ayuda a un familiar. Son días perdidos, días en que no va a ver su dinero.

Y cuando finalmente haga todo, y si tiene éxito, y le depositen el dinero y vaya a comprar, la capacidad de compra de eso que está recibiendo obviamente está mermada”, manifestó en entrevista para Unión Radio.

A su juicio, el Gobierno prevé que la escasez de efectivo pueda continuar, por lo que “está estableciendo un esquema para mover toda la economía virtualmente”.

“Y también es un mecanismo de control político para tener un registro. Ya estamos hablando de pensionados, de nóminas de trabajadores que para recibir los tres meses de ayuda tienen que sacarse el carnet de la patria y para la entrega del subsidio de la gasolina”, comentó.

Por otro lado puntualizó que el nivel de carnetizados se acerca a 15 millones y se acerca a 18, lo que consideró como “un volumen bien importante, más de la mitad de la población, entre 60 y 65 %”.

Finalmente enfatizó que, dada la cantidad de la gente que querrá o necesitará sacarse el carnet, “no es descabellado pensar que ese sistema podría tener elementos de colapso en los próximos días, porque está recibiendo volúmenes de gente muy superiores a los que está acostumbrado recibir”.

Noticiero Digital