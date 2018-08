Aretha Franklin será sepultada el 31 de agosto en Detroit

agosto 18, 2018 - 12:56 pm

La leyenda del soul estadounidense Aretha Franklin, quien murió el jueves a los 76 años como consecuencia de un cáncer de páncreas, será sepultada en Detroit el 31 de agosto.

Su funeral, abierto solamente a la familia y amigos, tendrá lugar en la iglesia Greater Grace Temple, según contó hoy la portavoz de la cantante a dpa.

Aretha Franklin será sepultada en el Cementerio Woodlawn de la ciudad junto con su padre, tres hermanos y un sobrino.

El funeral dará inicio días antes en el Museo Charles H. Wright de Historia Afroamericana, donde la cantante será velada públicamente los días 28 y 29 de agosto.

A la “reina del soul”, nacida en Memphis en 1942, se le había diagnosticado cáncer en 2010. En marzo pasado ya había tenido que cancelar dos conciertos en Estados Unidos por consejo médico.

La última vez que se subió a un escenario había sido en noviembre de 2017, en la gala contra el sida organizada por el cantante Elton John en Nueva York.

Con un total de 18 premios Grammy, Franklin -conocida por temas como “Chain of Fools” o “I Say a Little Prayer”- es la artista que más veces ha sido distinguida con estos galardones, los más importantes en el mundo de la música, a lo largo de una carrera de más de seis décadas.

Agencias