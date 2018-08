Apple inicia la producción de sus tres nuevos iPhone

agosto 14, 2018 - 10:55 am

Apple concluyó la certificación de los fabricantes que se dedican a manufacturar componentes para los nuevos iPhone, que se lanzarían en setiembre de este año, informó el portal Economic Daily News.

Los fabricantes están enviando prototipos de la cámara, cuerpo y otros componentes a empresas como Foxconn que se encargan de ensamblar estos accesorios y tenerlos disponibles para su venta que tiene como fecha tentativa a setiembre.

De acuerdo con el reporte, Foxconn se encargará de manufacturar el 100% de las unidades del sucesor del iPhone X, el 90% de las unidades del iPhone X Plus y el 75% del nuevo iPhone de 6,1 pulgadas. Pegatron, el otro fabricante conocido por Apple hará el resto de tareas.

Estos tres teléfonos serán presentados en un evento en setiembre y podrán ser reservados y comprados ese mismo mes, según reporta el analista Ming-Chi Kuo. De confirmar esta información, los celulares entrarán en producción masiva en agosto para tener listas todas las unidades.

Ming-Chi Kuo afirma que el nuevo iPhone X costaría entre US$ 799 y US$ 899; el iPhone X Plus entre US$899 y US$999 y el modelo de 6,1 pulgadas entre US$599 y US$699.

Por el momento, Apple no ha anunciado su evento, pero la firma tecnológica acostumbra a celebrarlos en las primeras semanas de setiembre.

El Comercio