Anaqueles vacíos y precios altos: El tormento de los compradores

Los ciudadanos aún no superan el nuevo cono monetario, el aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro y el alza de costos, a esto se suma la soledad que reina en los estantes comerciales.

¡No hay! Es la exclamación que acompaña las últimas visitas de los ciudadanos a los establecimientos comerciales. Denunciaron que no saben si se trata de desabastecimiento o acaparamiento, sea cual sea de las dos, la realidad es que los inventarios exhibidos se agotan y con ellos la tranquilidad de los compradores.

Tras casi una semana de que el Gobierno fijara los precios de al menos 25 alimentos de la cesta básica, se observa la desaparición casi total de estos productos en los abastos y supermercados, pues sólo se consiguen los de elevados costos.

Bajo la comodidad de la sombra de un árbol en la avenida 5 de Julio de Maracaibo, se encontraba la señora lraila Sánchez, una mujer de avanzada edad. El refugio no fue suficiente, su miraba se posaba sobre dos lugares: Al frente una extensa cola para una entidad bancaria y en la otra, la repentina venta de comida en un establecimiento comercial.

“Estoy en ambas colas, dinero hay, pero comida no. Aquí están vendiendo hoy espaguetis y granos, eso es todo lo que hay, no es justo que estemos pasando por esto, es un completo desastre, sé que lo que viene va a ser peor”, dijo Sánchez.

Incertidumbre en la calle

Caminando por la misma lindera de la capital zuliana Oledy Cristalino manifestó su descontentó a Noticia al Día. Aseguró no entender la variación de costos. A su juicio en los establecimientos comerciales acaparan los productos.

“No puede ser que un día vayas a comprar un jabón con un costo y al otro día cuando ya tienes el dinero, el mismo producto cuesta otro monto. Maduro aumenta y de una vez salen corriendo a cambiarle el precio a los productos que llevan ahí hasta más de un año. Así no se puede, no es justo. Es necesario que la Sundde le meta mano a todo eso, porque está bien tenemos claro que las cosas no están en su mejor momento, pero entre todos debemos colaborar para aplacar la situación”, criticó Cristalino.

La inocencia y culpabilidad de los comercios se debaten en el sentir popular. Muchos critican el alza de costos, otros excusan las medidas bajo el concepto de la recapitalización, como Orlando Sequera, otro ciudadano de Maracaibo, quien aseguró preferir un consenso que permita la compra y venta frente a la coyuntura social y económica.

“Es preferible comprar caro a no comprar, los comercios están perdiendo, nadie va a querer perder. A la larga es preferible tener la seguridad de que cuando se acabe determinada cosa la vas a volver a conseguir, porque hay un buen funcionamiento de intercambio, pero llegar al remate comercial sería la liquidación al poco abastecimiento que al menos por ahora hay”, dijo Sequera.

Comercios en tres y dos

El presidente Maduro señaló que aplicará duras medidas ante la supuesta comisión del delito de “especulación” por parte de Farmatodo. “He sabido que están especulando terriblemente en Farmatodo, me han dicho que Farmatodo es un asalto a mano armada contra el pueblo. Ministro de Comercio Interior, la primera tarea que le doy revise esas redes, que estén robando al pueblo, me informa y vamos con todo, mano de hierro, quien robe al pueblo que el pueblo lo denuncie y nosotros vamos con mano de hierro, justicia y equilibrio económico”, dijo Maduro.

Ante el escenario, Farmatodo desmintió el presunto cierre de su cadena de tiendas tras las medidas aplicadas por el Gobierno nacional en su contra por presunta usura y especulación. A través de su cuenta en Twitter, la empresa reiteró que seguirá trabajando para sus clientes, comunidades y trabajadores.

“Farmatodo ratifica su compromiso con Venezuela. Tenemos 100 años prestando apoyo incondicional y seguiremos trabajando para nuestros clientes, comunidades y trabajadores, lo más valioso que tenemos 100 años dedicados a ti”, se indicó en la red social.

