AN envaluará veredicto del TSJ en el exilio contra Maduro

agosto 16, 2018 - 3:08 pm

La Asamblea Nacional (AN) aún no decide cómo va a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio que ordena “llenar el vacío del presidente de la República” tras declarar a Nicolás Maduro “presidente de facto”.

El presidente del Parlamento, Omar Barboza, reveló a los medios de comunicación este jueves 16 de agosto que ya tiene en su poder el dictamen de la consultoría jurídica de la AN sobre la sentencia aprobada por los magistrados, pero no quiere hacerla pública hasta discutirla con las distintas fracciones parlamentarias.

No obstante, advirtió que el Poder Legislativo debe ser cuidadoso para no perder su legitimidad. “El problema no es tomar las decisiones por tomarlas sino saber si las podemos ejecutar o no. Hay que tener cuidado y ser responsables porque lo que nos estamos jugando es la credibilidad del único Poder Público legítimo, en materia constitucional no se debe dar ningún paso en falso que lo haga perder la legitimidad que tiene”, declaró.

La Fracción 16 de Julio -integrada por Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y Convergencia- instó a la AN acatar la sentencia el pasado 10 de julio y señaló que el presidente del Parlamento es quien debe asumir la primera magistratura, pues el vicepresidente Tareck El Aissami fue designado por Maduro luego de que declarara su abandono del cargo.Sobre la decisión del TSJ de condenar a 18 años de cárcel al mandatario venezolano en ejercicio por incurrir en delitos de corrupción, Barboza respondió que aunque no conocen el contenido de la sentencia con detalle, usarán su contenido para respaldar y profundizar las investigaciones sobre la constructora Odebrecht que se lleva a cabo desde la comisión de Contraloría.

“Lamentablemente en en Venezuela no hay Estado de derecho y son sentencias que no son ejecutables, pero es una señal importante de la voluntad de combatir la corrupción y vamos a enterarnos mejor de los detalles de ella”, dijo.

Noticia al Día/Efecto Cocuyo