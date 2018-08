AN cuestiona uso de Carrnet de la Patria para acceder al combustible

agosto 14, 2018 - 3:32 pm

El integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional –AN-, diputado a la Ángel Alvarado, denunció que sería impagable para los venezolanos que no tengan el Carnet de la Patria asumir un ajuste del precio de la gasolina a un dólar por litro.

“Una familia debería estar gastando entre 120 y 150 dólares mensuales en gasolina nada más, eso ahorita un venezolano no lo puede pagar, no hay salario que pueda aguantar esa aumento desmedido y el gobierno parece estar obligando a la gente a la humillación del Carnet de la Patria”.

Detalló que esto no es un plan de recuperación económica sino petrolera. “Ayer la OPEP decía que la producción está en 1 millón 200 mil barriles diarios, niveles de los años 40, hubiésemos querido escuchar de la boca de Maduro cómo va a recuperar la producción pero no hubo ninguna medida al respecto, lo más importante ayer no fue lo que se dijo sino lo que se dejó de decir”.

Unión Radio