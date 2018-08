AN considera que censo y Carnet de la Patria no solucionarán la crisis energética

agosto 1, 2018 - 11:52 am

Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), manifestó que los anuncios del presidente Nicolás Maduro sobre el Censo Nacional de Transporte y el posible subsidio de la gasolina través del Carnet de la Patria son insuficientes. “Habló de una nueva política energética pero no dijo en qué consistían, si se trata de subsidios directos o indirectos, si lo que se va es a subsidiar la gasolina para los que se censen o si los que se censen van a recibir un subsidio directo con un bono”.

En entrevista a Vanessa Davies en la Mesa de Análisis del espacio A Tiempo de Unión Radio, Marquina advirtió que el primer mecanismo generará nuevos controles y más corrupción. “Los chips y controles se implementaron en Táchira y Zulia y el supuesto fin que los justifica no se ha cumplido, el contrabando de extracción sigue existiendo y se crearon unas mafias que venden las pimpinas de gasolina a precios internacionales”.

Marquina considera que se deber evaluar la decisión de censarse o no de acuerdo al tipo de subsidio que pretenda implantar el ejecutivo. “El indirecto favorecerá a los bachaqueros y corruptos y con el directo la pregunta es hasta cuánto puede aguantar la economía con este tipo de subsidios que, lejos de aumentar la productividad, terminarán haciéndose con pago de dinero no disponible y siendo financiados con dinero inorgánico”.

Por su parte, el jefe de la bancada de Acción Democrática –AD- en la AN, diputado Edgar Zambrano, coincide en que los parlamentarios opositores no han tomado una decisión con respecto a esta “oferta engañosa del gobierno que trata de distraer a la opinión pública con propuestas y anuncios que no tienen ningún sentido”.

Zambrano destacó que el gobierno está ahogado económicamente y ahora “busca saquear los bolsillos de los venezolanos por la vía de incrementar el valor de la gasolina a precios internacionales”.

Asimismo, el diputado de Avanzada Progresista -AP-, Julio Cesar Reyes, primer vicepresidente de la AN, considera que el Censo Nacional de Transporte no llevará a nada porque “más que el censo (el problema) es el gobierno de improvisación que inventa cosas sin planificación, y que sólo encontrará (con el censos) una gran cantidad de vehículos paralizados por falta de autopartes”.

Reyes manifestó que cada persona decidirá si participa o no en el censo pero insistió en que “no llegara a nada porque la situación en el país es producto de un gobierno que fracasó. No creemos en ese censo y creo que será un nuevo fracaso del gobierno”.

Unión Radio