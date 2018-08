Alvaro Morata cambia el dorsal 9 por el 29, día de nacimiento de sus gemelos

agosto 3, 2018 - 11:33 am

El delantero español Alvaro Morata decidió romper su relación con el número clásico de un delantero de área (el 9) para pasar a utilizar en su camiseta el dorsal 29, una forma de recordar el nacimiento de sus hijos gemelos, nacidos el pasado 29 de julio.

“Es un día que nunca olvidaré. Mi familia es muy importante y he cambiado de número en honor a mi mujer Alice y mis dos hijos. He elegido este dorsal para conmemorar un día tan especial. Lo siento por los fans que compraron mi camiseta con el 9 pero espero que lo entiendan”, apuntó el delantero.

El atacante de ‘los blues’ vistió el 9 desde su llegada al club londinense el 19 de julio del años 2017, luego de su salida del Real Madrid de Zinedine Zidane.

Following the birth of his twins last week, @AlvaroMorata will wear the number 2️⃣9️⃣ shirt for the Blues this season!https://t.co/sXjFms1Cni

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 3 de agosto de 2018