El 5 de Agosto de 1829 en la Ópera de París se estrena Guillermo Tell, de Gioachino Rossini.

Guillermo Tell (título original en francés, Guillaume Tell) es una ópera en cuatro actos con música deGioachino Rossini y libreto en francés de Étienne de Jouy e Hippolyte Bis, basados en la obra Wilhelm Tellde Friedrich Schiller que tiene como protagonista al legendario héroe de la independencia suiza Guillermo Tell.

