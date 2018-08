Alarmante: Explotó la planta eléctrica del Hospital Adolfo Pons en Maracaibo

agosto 18, 2018 - 10:31 pm

Nora Bracho, diputada ante la Asamblea Nacional (AN), informó a través de su cuenta en Twitter @NoraBracho, una situación irregular y alarmante en el Hospital Adolfo Pons en Maracaibo, tras la explosión de la planta eléctrica que permitía la atención de los pacientes durante los reiterados cortes eléctricos que ha golpeado a la región en los últimos días.

La parlamentaria apuntó que estos equipos no están diseñados para largas jornadas de funcionamiento continuos por ello son equipos de respaldo para contingencias, pero han tenido largo uso y aquí las consecuencias.

Se conoció que tras la explosión no evacuaron a los pacientes y la jornada médica continúa con normalidad, debido a que la energía no está siendo suspendida en esa zona. Lo que si empleó el personal fue la no aceptación de pacientes. Temen que haya un apagón y sin planta no poder solventar un hecho de emergencia.

