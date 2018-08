¡Adiós celulitis mujeres! Este es el remedio casero con chocolate

agosto 29, 2018 - 10:57 am

Sin importar el peso, el problema de celulitis siempre está presente y las mujeres no escatiman a la hora de buscar alternativas para acabar con la antiestética “piel de naranja”. Si es tu caso y no has encontrado una opción efectiva, prueba este remedio casero de chocolate.

Necesitas:

– ½ taza de chocolate rayado

– 3 cucharadas de leche

– 2 cucharadas de manteca de cacao

Preparación:

Calienta el chocolate y la manteca en baño maría, hasta que ambos se derritan. Retira del fuego, vierte en un molde y espera a que se enfríe un poco. Agrega la leche y revuelve.

Aplicación:

Esparce la mezcla sobre las zonas con celulitis, dando un masaje circular con la yema de los dedos. Deja actuar 30 minutos y retira con agua tibia.

Si quieres potenciar el efecto, aplica el remedio de chocolate y envuelve la zona con plástico para generar mayor calor y que la mezcla sea absorbida por la piel rápidamente.

Aplícalo al menos cada tercer día durante un mes y la próxima vez que te mires al espejo, sonreirás al ver que la celulitis se ha reducido.

