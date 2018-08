Abogado de Aaron Hernández publica cartas escritas por el jugador de la NFL antes de suicidarse

agosto 22, 2018 - 4:57 pm

Este jueves, José Báez, abogado del fallecido jugador de fútbol americano Aaron Hernández de 27 años, dio a conocer al mundo el libro Unnecessary Roughness: Inside the Trial and Final Days of Aaron Hernandez, en donde se relata historias acerca del ala cerrada y su proceso legal cara a la acusación de asesinato en su contra, unidas a cartas escritas por el atleta previo a quitarse la vida.

La primera parte del texto está dirigida al defensor legal y en ella se puede leer la relación fraternal que habían generado a través de la batalla legal que enfrentaron.

“Bueno, escribo esta carta después de mi absolución y quiero darle voz a cómo me siento y dejar que otra gente cuya música me ha ayudado a pasar los malos momentos, sepa que lo hizo. Bien o mal ─quién sabe─ sólo quiero seguir mi instinto y que me guíe”, se puede leer en la misiva.

En la segunda epístola, dirigida a su prometida, Shayanna Jenkins, Hernández se mostró amoroso y agradeció por el tiempo que pasaron juntos.

“Siempre has sido mi alma gemela y quiero que ames la vida y que sepas que siempre estoy contigo. Te amo mucho y eres un ángel. ¡Nos dividimos en dos para venir a cambiar el mundo! Cuenta mi historia completa, pero nunca dejes de pensar lo mucho que te amo. Este era el plan del todopoderoso, no mío. NO TENGO MUCHO TIEMPO. ¡ESTOY SIENDO LLAMADO!”, escribió el exjugador de la NFL.

En la última carta, dirigida a su hija Avielle Jenkins-Hernández, el atleta incomprensible, buscando siempre manifestar el cariño que tenia para la pequeña.

“¡Papi nunca te abandonará! Estoy entrando a un reino sin tiempo en el cual puedo cambiar a cualquier forma porque todo puede pasar o no, puedo ver todo al mismo tiempo. La vida es eterna, créelo. Te veré en los cielos esperándote con el mismo amor. Nunca temas, ámame, estoy contigo”.

Lo incomprensible del texto, además de los constantes cambios de humor y creciente agresión de Hernández, pueden ser producto de encefalopatía traumática crónica(CTE por sus cifras en inglés), enfermedad detectada en el jugador en su autopsia.

De acuerdo con médicos como Bennet Omalu, doctor forense, o Munro Cullum, neuropsicólogo del Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern, este padecimiento puede generar problemas como depresión, impulsividad, cambios de conducta, entre otros.

