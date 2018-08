¡80 títulos! Rafael Nadal es campeón del Masters 1000 de Toronto

agosto 12, 2018 - 6:43 pm

El tenista español Rafael Nadal se impuso este domingo al prometedor griego Stefanos Tsitsipas y se coronó en el Masters 1000 de Toronto, sumando así el 80º título de su carrera deportiva.

Nadal, primera raqueta mundial, se impuso en sets corridos de 6-2, 7-6 (7/4) el día del 20º cumpleaños del griego, la auténtica sensación del circuito luego de haber eliminado en Canadá a cuatro jugadores del top-10.

El español arranca así de manera inmejorable su preparación en pista dura de cara al próximo Abierto de Estados Unidos, del 27 de agosto al 9 de septiembre, con la quinta victoria en finales esta temporada en idéntico número de partidos.

“Creo que he jugado muy mal al final. Los nervios, he fallado muchos puntos… Y luego pudo pasar cualquier cosa. (Tsitsipas) es un gran jugador que seguro va a tener una gran carrera”, comentó Nadal a la televisión tras el partido.

“Significa mucho. Es increíble. Si me lo hubieras dicho hace dos semanas no me lo hubiera creído. Me estaba recuperando de una larga temporada en tierra y hierba y empezar así la temporada en pista dura es muy importante. Ganar un Masters 1000 nunca es fácil, esto significa mucho”, agregó el mallorquín.

AFP / Toronto, Canadá