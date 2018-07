julio 27, 2018 - 9:49 am

El vibrante empate a dos entre Los Ángeles FC y LA Galaxy, en la segunda edición de ‘El Tráfico’ angelino, no podía escaparse de Zlatan Ibrahimovic.

El sueco, la máxima figura del primer encuentro, que definió con un brutal doblete para darle la victoria al Galaxy en los minutos finales, no brilló de igual forma en el duelo disputado en el Banc of California, un estadio que, consideró, no está a su altura.

“Si soy honesto, este estadio es muy pequeño para mí. Estoy acostumbrado a jugar enfrente de 80 mil personas. Cuando 80,000 te apoyan, esperas hacerlo mejor. Pero cuando juegas ante 20,000, pero ninguno te está apoyando, siento como si estuviera en un entrenamiento”, declaró el astro en conferencia de prensa realizada después del encuentro ante las risas de los periodistas presentes.

Zlatan no tuvo una buena presentación en el clásico de LA “El Tráfico”. Sólo realizó dos tiros, perdió varios mano a mano con Ciman y Zimmerman pero eso sí, ha dejado su huella al término del encuentro.

