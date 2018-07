Yulimar Rojas con la mira en los Juegos Centroamericanos: “Quiero ir a Barranquilla y saltar duro para ganar la dorada”

julio 2, 2018 - 9:16 pm

Otro salto de gloria espera conseguir la triplista venezolana Yulimar Rojas, quien está entusiasmada de participar en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, a realizarse entre el 19 de julio y 3 de agosto, tras recuperarse de una leve lesión en el tobillo derecho, que sufrió en una sesión de entrenamiento en la pista de atletismo Fuente de la Niña, en Guadalupe, España.

“No estuve presente en las primeras citas del ciclo olímpico, pero me entusiasma muchísimo ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Quiero ir y saltar duro allí. Cada vez que salto tengo en la mente a mi país”, dijo la bicampeona mundial bajo techo, quien irá a tierras cafeteras con la misión de traerse la medalla de oro en la competencia de triple salto femenino.

Se ausentó en París

La criada en Puerto La Cruz, de 22 años, tendrá como siempre a su archirrival Caterine Ibargüen, quien contará con el apoyo del publico en Cochabamba. la cafetera ha aprovechado la ausencia de la criolla para dominar en la Liga del Diamante, que tuvo este fin de semana su parada en París, y resultó ganadora la cafetera con marca de 14,83.

La atleta criolla fue anunciada como participante de esta competencia, pero su entrenador cubano Iván Pedroso prefirió que descansará para que se recuperarse por completo de su lesión y llegue en optimas condiciones físicas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. “No me dio tiempo de recuperarme para poder saltar. Este año ha sido de altos y bajos, pero esto también es aprendizaje”, subrayó la caraqueña.

Ya había cancelado su asistencia a los Juegos Suramericanos de Cochabamba debido a que su entrenador, el cubano Iván Pedroso quería que estuviera recuperada de una lesión que sufrió después del Mundial de Inglaterra.

La triplista venezolana luego de su brillante performance en el comienzo de 2018, no ha podido tener el mismo rendimiento al aire libre, de hecho solo tiene una competencia en la actual zafra, cuando tomó parte en mayo pasado en un meeting internacional celebrado en la isla caribeña de Guadalupe, donde no pudo efectuar saltos válidos.

La lesión de Yulimar ocurrió hace dos semanas en España. “Me hicieron resonancias y no salió nada malo, solo algunos ligamentos un poco golpeados porque me doblé el pie. Tengo edema debido al golpe. Ya no estoy tan inflamada, solo siento un poco de molestia por el líquido que aún tengo”, concluyó Yulimar Rojas.

