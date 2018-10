Yara The Best premió al destacado periodista de NAD Johsue Morales

julio 3, 2018 - 4:54 pm

El reconocido periodista Johsue Morales, fue galardonado en la alfombra roja de los premios Yara The Best, tras recibir la máxima distinción como Talento Integral con Proyección Internacional. El comunicador social, expresó su orgullo y mas profundo agradecimiento a la fundación Tacarigua de Oro Internacional, por honrar su trayectoria con dicha nominación que lo motiva a seguir luchando por sus objetivos, ahora no solo en Venezuela, ya que el artista se visualiza en un plano internacional.

Por su parte, el equipo de Noticia al Día, extiende sus felicitaciones al periodista por desempeñar sus roles con disciplina, dedicación y constancia; además de enaltecer la labor del periodista como una profesión que no solo es digna de informar y transmitir, sino que también permite desde una perspectiva significativa admirar los deseos y proyecciones artísticas de las personas.

“”Me siento exageradamente feliz por haber recibido este gran reconocimiento, sudor de mi trabajo por alcanzar mis más anhelados sueños; agradecido con la Presidenta Emperatriz Isea y con la Organización de los Premios Yara The Best. Este reconocimiento se lo dedico a Dios, a mis padres y familiares que siempre han creído en mí y en mi talento”, expresó el actual redactor de la fuente de farándula de NAD.

Redacción: Naiyerling Guerrero

Fotos cortesía: Brayent Paz/Yenirett Rondón

