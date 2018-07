Williams Dávila: La MUD no se adaptó a la velocidad de los cambios que el momento histórico exige

julio 7, 2018 - 3:10 pm

El diputado a la Asamblea Nacional, Williams Dávila Barrios, se refirió al retiro de Acción Democrática (AD) de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), calificando la medida como un gran paso ante la falta de eficacia política que viene presentando la coalición opositora. En tal sentido, aseveró que con esta posición de la tolda blanca “se acaba ese falso semblante de Unidad”.

La MUD carecía de eficacia política para ser un instrumento contundente de cambio, no se adaptó a la velocidad de los cambios o de los eventos políticos que el momento histórico exige. “En los últimos tiempos lo que hemos visto es que hay una obcecación por la hegemonía del poder dentro de la Mesa y no puede desconocerse que un partido como Acción Democrática, la primera fuerza política de la oposición venezolana. Aquí no puede pensarse en Unidad sin tomar en cuenta a AD”, precisó el legislador.

Por otro lado, y reiterando que la medida anunciada por el secretario general del partido del Pueblo, Henry Ramos Allup, cuenta con el respaldo de toda la dirigencia y los militantes de esta organización política; Dávila apuntó que AD saldrá a las calles a trabajar para que la oposición se escuche y se haga respetar tanto a nivel nacional como internacionalmente.

“Estamos abiertos a escuchar a dirigentes de otros partidos, gremios, organizaciones y sociedad civil, a fin de construir una alianza superior que nos permita alcanzar el fin último que es salir de la dictadura que hoy encabeza Nicolás Maduro, carente de toda legitimidad, para así dar paso a la reconstrucción de Venezuela”, aseveró.

Mientras tanto, el también diputado y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, sostuvo que, en materia internacional, AD seguirá desarrollando políticas y planteamientos claros para que el mundo sepa que hay una organización con 75 años historia, que es patrimonio y activo de la democracia mundial, que sigue luchando para evitar que cobre fuerzas el populismo hoy latente en América Latina.

Sobre la misma materia, y tras enfatizar que la separación de AD de la MUD no es un ataque contra los partidos que allí quedan, el legislador andino acotó que la unidad, concebida como un instrumento superior al servicio de la democracia, siempre ha sido la bandera de su partido político.

Como ejemplo de esto puso la fundación del PDN, donde se aliaron todas las fuerzas de la izquierda. Explicó también que en tiempos del trienio adeco, se convocó al país para rescatar al poder civil y se fundó una república democrática. “Durante el gobierno de Pérez Jiménez se aliaron todos los partidos, incluso los comunistas, para rescatar a Venezuela”, sumó.

En el mismo orden de ideas, recordó a Leonardo Ruíz Pineda, dirigente fundador de Acción Democrática asesinado durante la dictadura de Pérez Jiménez, y las acciones coincidentes, necesarias para avanzar en la causa común que era derrocar la tiranía. Planteó además que AD fue el gran impulsor del Pacto de Punto Fijo como mecanismo esencial de la democracia que se estaba iniciando una vez caído Pérez Jiménez y convocó al país nacional para luchar con extremismos de izquierda y de derecha que pretendían poner en riesgo la naciente democracia.

“AD es el gran partido de la integración, del nacionalismo evolutivo, de la democracia participativa y social, del respeto de los Derechos Humanos en toda su densidad. En consecuencia tenemos el compromiso histórico, hoy más que nunca, de liderar el proyecto de redención social y eso no significa bajo ningún concepto que estemos compitiendo o luchando contra nadie que no sea el régimen corrupto, depravado y totalmente antivenezolano que actualmente ejerce el poder de forma autocrática en Miraflores”, puntualizó.

Noticia al Día