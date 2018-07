Virginia de Bolívar: “La muerte de 81 niños con cáncer la llevo tatuada en mi corazón”

julio 29, 2018 - 7:17 pm

En 18 meses, Virginia Bolívar, presidenta de la Fundación Ayuda a Niños con Cáncer, Fundanica, ha visto fallecer a 81 niños por la maligna enfermedad. “Es algo muy duro. Cada vez es como si me marcaran” Hace un gesto como si sujetara un lápiz para rayar su piel. Me mira con gravedad: “Tenemos que seguir luchando por sus derechos”.

El lunes fue al hospital a entregar una silla de ruedas que le donaron y cuando entró preguntó en voz alta ¿Cómo están mis niños?. “¡Me emociona cuando todos comienzan a responder!, ellos lo que más esperan de mi es cariño. Sentirse queridos, atendidos”.

Profesora de Biología y Química del Instituto Pedagógico de Caracas, tiene 39 años dedicada a la docencia. “La otra vez me dijo un amigo, Virginia has evidenciado las necesidades de los niños que tienen cáncer. En Fundanica somos un gran equipo, le contesté, la diferencia es que yo soy maestra”.

Poco a poco se he ido fortaleciendo, lleva 15 años en Fundanica. “Al principio cuando regresaba del hospital me arropaba tres días, al observar por lo que pasaban los niños. Para que mi corazoncito no sufra tanto, no me involucro con la patología ni el diagnóstico, sino en ayudarlos, acompañarlos, que dispongan de un tratamiento holístico, espiritual. Que no pierdan sus ilusiones, la creatividad y por supuesto, que tengan los 3 ciclos de sus tratamientos completos”.

¿Será que el amor que le brinda Virginia a los niños con cáncer, está menos contaminado por la preocupación y la angustia? A diferencia de los papás, que no pueden zafarse de un diagnóstico que, sin tratamiento, significa muerte…

–Los papás expresan que cuando ven a Fundanica sienten respaldo, que no están solos en sus luchas. A veces, por su nivel cultural no se dan cuenta de lo difícil de derrotar la enfermedad. ¡No se percatan!. Ahorita hay una niña que se llama María Graterol, tiene 12 años y nos cautivó el corazón. Cuando me ve, me dice, señora Virginia necesito Metrotexate, Bisofamida, y la mamá se queda mirándome desconcertada. Me digo ¡Dios mio! ¿Cómo una niña de 12 años está pendiente de su tratamiento?

Eso es una violación de los derechos humanos de esa niña, quien solo tendría que estar siendo atendida. ¡Tiene tantas ganas de echar adelante, que está pendiente de sus medicamentos, porque no hay nada en los anaqueles de los hospitales!.

La ayuda humanitaria no llega, entonces uno está como atados de manos.

No se intimida así no más

¿No siente miedo? Retenida en el aeropuerto de Maiquetía por cargar con 9 tratamientos completos para 9 niños identificados con nombre, apellido, la documentación clínica certificada, pero sigue denunciando la falta de medicamentos para completar los tratamientos.

-Luego del percance, el presidente Nicolás Maduro expresó que los medicamentos estarían exentos de aranceles y ahora acaba de anunciar que destinará 85 millones de euros para traer medicinas. Tampoco es que sea mucha esa cantidad para cubrir las necesidades de los enfermos crónicos que requieren medicamentos de alto costos, pero a nosotros nos encantaría integrar esa comisión, porque me ponen nerviosa los altos niveles de corrupción. Al último presidente del Seguro Social se le está investigando por el desvío de 100 millones de dólares destinados para adquisición de medicinas.

Nosotros queremos ser parte de la solución. Denunciamos porque deseamos que nuestros niños tengan sus tratamientos.

¿Cómo enfrentar esta terrible realidad que parece recrudecer?

–Estamos reinventándonos. En los hospitales no hay ni jeringas. Parecen ciudades desoladas, sobre todo el Hospital Carabobo a donde vamos. Problemas de agua y una novedad para nosotros: la diáspora de médicos y enfermeras, en turnos de cuatro solo queda una.

Según la Organización Mundial de la Salud son necesario tres ciclos de tratamientos. Comenzaremos a buscar apoyo de embajadas, hacer alianzas con organismos internacionales. ¡Pero hay tanta necesidad!

¿Cuánto tiempo más al frente de Fundanica? ¿Le queda espacio en su corazón para ser tatuado con más muertes de niños con cáncer porque no recibieron tratamiento?

-Ayudar es parte de mi proyecto de vida, igual que mi otro trabajo como directora Académica del colegio Juan XIII, donde todos tenemos que hacer obras sociales. Pregúntale a cualquier alumno y debe resposder que están ayudando en algún proyecto social. Nuestra misión en el Juan XIII es identificar como nuestro bienestar impacta positivamente al entorno.

-Me daba temor mencionar sus responsabilidades en la institución educativa ¿No le intimida que al denunciar la falta de tratamiento perjudique a su amado Juan XXIII?

-¿Por qué? No debemos tener miedo cuando estás defendiendo los derechos humanos. Se puede ayudar de muchas maneras.

Dhameliz Díaz

El Carabobeño