Vettel tras estrellarse contra el muro: "Aceptó que cometí un error"

julio 22, 2018 - 12:26 pm

Sebastian Vettel ha cometido en el GP de Alemania uno de los errores más graves de su carrera porque podría tener consecuencias funestas para sus aspiraciones de ganar su primer Mundial con Ferrari.

El piloto alemán era líder de carrera en Hockenheim y lo tenía todo de cara para subir a lo alto del podio y ampliar su ventaja al frente del campeonato, pero en la vuelta 52 ha perdido el control de su Ferrari y se ha estampado contra el muro.

El abandono de Vettel lo ha aprovechado Hamilton, que se ha llevado la victoria en Hockenheim y, además, le ha arrebatado el liderato del Mundial.

El accidente ha ocurrido en una zona con agua del circuito y Vettel se ha visto sorprendido por esa circunstancia, un error imperdonable porque todos los pilotos eran conscientes de las condiciones cambiantes de la pista y de que había varios tramos con agua.

Destrozado moralmente

El choque del alemán contra las barreras dañó el frontal del Ferrari SF71-H. Vettel golpeó con rabia el volante antes de salir del coche y, a través de la radio, mandó un mensaje entre lágrimas en el que pidió disculpas a su equipo.

“Obviamente he cometido un error, no he podido volver a la carrera. Bloqueé las ruedas traseras”, señaló Vettel, de vuelta al paddock. “Habíamos controlado la carrera hasta entonces, durante gran parte, pero he acabado en la grava. Es duro, pero es mi error”, añadió.

“En la próxima carrera vamos a hacer lo que podamos. No creo que tengamos que demostrar nada a nadie. Todo el mundo sabe de lo que somos capaces. Estoy confiado”, agregó Vettel.

Noticia al Día/Agencias