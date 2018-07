Vettel cree que el reglamento no permite competir entre sí a los pilotos

julio 5, 2018 - 6:18 pm

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuatro veces campeón mundial de Fórmula Uno, afirmó este jueves en el circuito de Silverstone, escenario este fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, que los pilotos no están autorizados a competir entre sí debido al gran número de investigaciones de incidentes y sanciones que se imponen.

El alemán de Ferrari sufrió una penalización de tres plazas en la parrilla el pasado fin de semana en Austria por molestar al español Carlos Sainz en la sesión de clasificación, a pesar de que el incidente no tuvo ninguna relación con el resultado del piloto de Renault.

Vettel cree que el nivel de escrutinio de los incidentes entre pilotos es “innecesario”.

“He dicho que no soy un partidario de estas penalizaciones. También he dicho en el pasado que es nuestra culpa como pilotos porque nos sentamos allí el viernes por la tarde (en la sesión informativa de pilotos) quejándonos de las decisiones y su consistencia”, dijo Vettel en la rueda de prensa previa al décimo gran premio de la temporada.

“El deporte del motor no es blanco y negro, así que no todas las decisiones pueden ser iguales, y no veo la necesidad de decidir cada vez. Pero en eso se ha convertido este deporte. Hay que tener en cuenta todos los incidentes, y los llamados ‘incidentes de carrera’ ya no pueden ocurrir”, dijo.

“Así que terminamos con un enorme libro de reglas que podría tener el encabezado ‘No se nos permite correr’, porque a veces es así como parece”, agregó. “Hay una tendencia a que cualquier acción sea investigada, y no me gusta esa palabra”, precisó.

Agencias