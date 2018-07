julio 25, 2018 - 5:58 pm

En su visita por Argentina, Maradona con unos tragos encima, fue intervenido por periodistas argentinos en Villa Devoto, mientras se disponía a conducir su auto pese al estado de embriaguez, el cual le impidió expresarse claramente y entre las pocas palabras que pudo articular, calificó como “desastre” a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de “corruptos” a sus directivos.

“El Pelusa” evitó hablar sobre el posible reemplazo de Sampaoli, y cuando los periodistas comentaron que Zanetti se ofreció para asumir el cargo, Maradona aseguró que “Zanetti se ofrece para todos los puestos”.

“Maradó” no admitió si le gustaría asumir el cargo de seleccionador de la albiceleste, incluso desvió la pregunta. “No, no, no, no, no, no y no. Yo no hablo del técnico, yo hablo de dirigentes que sepan lo que hacen“, sentenció.

