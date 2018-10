Trump: “Hay quienes preferirían ir a la guerra que ver que Putin y yo congeniamos”

julio 18, 2018 - 11:29 am

El presidente estadounidense Donald Trump ha respondido a las críticas que recibió tras su reunión con Vladímir Putin diciendo que hay personas que “preferirían una guerra” a ver a los presidentes de los dos países llevarse bien.

“Algunas personas odian el hecho de que congenié con el presidente ruso, [Vladímir] Putin”, ha escrito en su cuenta de Twitter personal. “Preferirían ir a una guerra que ver esto”, ha expresado el mandatario. “Esto se llama el síndrome del trastorno de Trump”, ha añadido.

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome!

