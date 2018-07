Trump advierte de que reforzará la seguridad en la frontera tras el aumento de los homicidios en México

julio 31, 2018 - 4:16 pm

Donald Trump ha lanzado una advertencia poco después de que se difundiera el informe del organismo. “Una de las razones por las que necesitamos mayor seguridad fronteriza es que la tasa de asesinatos en México en 2017 aumentó un 27%, con 31.174 personas asesinadas, ¡un récord! Los demócratas quieren las fronteras abiertas. ¡Yo quiero la máxima seguridad fronteriza”, ha anunciado el presidente de Estados Unidos en un tuit este martes.

Un mensaje que llega poco después de que Trump y el recién electo presidente de México, López Obrador, difundieran unas cartas en las que ambos prometían una mejora de las relaciones entre los países.

El país atraviesa una situación muy diferente a la que vivió en la época de los grandes capos de la droga y la declaración de guerra interpuesta por el expresidente Felipe Calderón (que gobernó de 2006 a 2012). La estrategia de seguridad nacional, centrada en la decapitación de los cárteles históricos y poderosos del país, como fue la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, provocó, además de una pelea por las plazas que habían quedado libres, la fragmentación de las bandas en grupos más pequeños, descentralizados y no solo interesados en el tráfico de drogas.

Esto explica el aumento notorio de la criminalidad en zonas tradicionalmente seguras y al margen de la ultraviolencia del narco, como son Baja California Sur, Guanajuato y Quintana Roo.

“Ya no es solo el narcotráfico, es el robo de combustible, la extorsión, el secuestro… Este cambio en el modelo de negocio hace que se dispersen a otras zonas. Antes estaba concentrado en las regiones de producción de drogas o cerca de la frontera. Ahora cualquier lugar es bueno para el negocio”, explica a este diario el experto en seguridad Alejandro Hope. “La diversificación y dispersión de los cárteles ha provocado que veamos un cambio en el mapa: mientras que en 2010 el 24% de los homicidios se concentraban en Chihuahua y, concretamente, en el municipio de Ciudad Juárez; en 2017 no hay ni un solo Estado que concentre más de un 10% de los asesinatos”, añade Hope. Se mata más que en plena guerra contra el narco y la muerte se ha extendido a nuevos territorios.

One of the reasons we need Great Border Security is that Mexico’s murder rate in 2017 increased by 27% to 31,174 people killed, a record! The Democrats want Open Borders. I want Maximum Border Security and respect for ICE and our great Law Enforcement Professionals! @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de julio de 2018