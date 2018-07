Tom Cruise, Cheo Feliciano, Julian Assange y Laura Branigan nacieron un 3 de Julio

julio 3, 2018 - 6:00 am

Thomas Cruise Mapother IV (Siracusa, Estados Unidos; 3 de julio de 1962), más conocido como Tom Cruise, es un actor estadounidense. Ha protagonizado películas como Risky Business, Top Gun, El color del dinero, Rain Man, Entrevista con el vampiro, Eyes Wide Shut, Minority Report, El último samurái, Operación Valquiria, La era del rock y la saga de Misión: Imposible. También ha obtenido tres nominaciones para el Óscar al mejor actor: en 1990 por Nacido el 4 de julio, en 1997 por Jerry Maguire y en 2000 por Magnolia. Considerado uno de los sex symbols del cine, su vida sentimental se ha visto expuesta en los medios de comunicación[cita requerida]. Ha contraído matrimonio con tres conocidas actrices: Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes. Su relación con Penélope Cruz también dio que hablar, al igual que su afiliación y propaganda a la Iglesia de la Cienciología, a la que Cruise atribuye haberle procurado una mejor conciencia espiritual y otros beneficios, como su cura de la dislexia. La mala fama de la organización, ocasionada por denuncias de estafas y demás,2 han afectado en los últimos años a su imagen pública y a su progreso profesional[cita requerida]. Su compañía de muchos años, Paramount Pictures, decidió prescindir de él, y para proseguir su carrera Cruise ha reactivado otra veterana firma, United Artists, con la que espera producir sus futuros proyectos. Vanity Fair publicó la lista de las Top 40 celebridades de Hollywood con más ingreso a lo largo de 2010. Cruise fue clasificado en el puesto 35 de la lista, ganando un estimado de $14,5 millones por sus películas.

Laura Branigan

Laura Branigan (Nueva York, 3 de julio de 1957 – 26 de agosto de 2004) fue una cantante y actriz estadounidense popular en los años ochenta.

Se hizo popular con una versión de la canción Gloria del italiano Umberto Tozzi, por la que recibió su primera nominación al Grammy. Self Control (canción del cantante italiano Raffaele Riefoli) su mejor álbum [cita requerida]y el tema principal del mismo título se convirtió en un número uno internacional. Otros de sus éxitos son Solitaire, The Lucky One, Spanish Eddie, y The Power of Love.

Era de ascendencia irlandesa e italiana.

Cheo Feliciano

José Luis Feliciano Vega, conocido artísticamente como Cheo Feliciano (Ponce, 3 de julio de 1935 − San Juan, 17 de abril de 2014),1 fue un músico y cantante puertorriqueño de salsa y bolero.

Fue hijo del

matrimonio de Margarito Feliciano y de Crescencia Vega de Feliciano, quienes vivían del humilde trabajo del padre como carpintero. Siendo artista reconocido, varios años después, reconocería que su infancia fue pobre, aunque feliz. Los días domingos, cuando el padre estaba libre, se dedicaba a cocinar y a cantar algún bolero de esa época siendo acompañado por la madre 2 y esta rutina familiar se convirtió en su primera influencia musical. Se inició en la música a través del bolero como percusionista en su ciudad natal y en 1952 se trasladó a Nueva York con su familia trabajando inicialmente como mensajero, sin terminar sus estudios y luego como músico para diversas orquestas. En 1955, se encontraba trabajando como atrilero en la orquesta del músico y cantante Tito Rodríguez y éste se percata del talento de percusionista y cantante de Feliciano. Gracias a ello,

Rodríguez le ofrece la oportunidad de cantar junto a su orquesta en el club nocturno neoyorquino, hoy desaparecido, Palladium. Feliciano sale airoso de la prueba y Rodríguez le recomienda al músico Joe Cuba su inclusión en su sexteto, con lo que inicia su carrera en forma independiente hacia 1957. Dos años después, se casa con una joven que había conocido durante esas actuaciones llamada Socorro Prieto León.3 Luego de estar diez años en esta orquesta, formó parte de la agrupación de Eddie Palmieri como vocalista entre 1967 y 1969. Sus problemas de drogadicción surgieron durante esta etapa en la cual consumió marihuana y heroína y aunque siguió trabajando se dio cuenta del daño que causaba así a su familia por lo que se retiró temporalmente de la música y ayudado por su amigo y colega Tommy Olivencia ingresó a una de las sedes de Hogares Crea para rehabilitarse, en Puerto Rico, siendo apoyado por Tite Curet Alonso y el abogado y empresario estadounidense Jerry Masucci, quien se interesó en que el artista fuese contratado para su empresa Fania Records. Una vez que se rehabilitó, regresó a la actividad artística en 1971 y se consolidó como uno de los íconos latinoamericanos de la salsa. Así inicia su discografía de manera independiente al firmar contrato con la subsidiaria de Fania Records, llamada Vaya Records.

En 1983, se inicia como empresario discográfico al fundar su propio sello denominado Coche Records co

n oficina en Puerto Rico, pero el sello desaparece y firma contrato con la empresa RMM Records & Video del empresario Ralph Mercado 4 con la que grabó cinco álbumes. Posteriormente, llega a un acuerdo con el grupo venezolano La Rondalla Venezolana y la discográfica venezolana Palacio de la Música para grabar el álbum Son inolvidables (1995) y dos años más tarde, con la misma agrupación realiza Le Cantan al Amor. Se mantenía activo haciendo presentaciones y grabaciones en forma ocasional. Su último trabajo musical fue como participante del proyecto Salsa Giants, desarrollado por el productor musical Sergio George en el que se reunió con colegas suyos veteranos exponentes de la salsa como La India, Oscar D’León, Andy Montañez, Tito Nieves, José Alberto “El Canario”, Ismael Miranda y Willy Chirino. Con este grupo grabó e hizo el vídeo del tema “Bajo la Torm

enta” que fuera presentado en marzo del año 2013. Este tema forma parte de un disco compacto en formato EP de 5 temas que sería presentado al mes siguiente.

Fallecimiento

El 17 de abril de 2014 se informó su fallecimiento en un accidente de tránsito en el sector de Cupey (Barrio de San Juan, capital de Puerto Rico), en la carretera 176. Al parecer se quedó dormido el cantante de 78 años de edad, perdió el control del automóvil, colisionando contra un poste de tendido eléctrico. Fuentes revelan que Feliciano no portaba el cinturón de seguridad, y falleció debido a que su cráneo chocó con el cristal delantero del vehículo. La noticia fue confirmada por Oscar D’ León a través de una entrevista en vivo. El velatorio del artista se realizó el sábado 19 de abril en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan y sepultado en su ciudad natal Ponce.

Julian Assange

Julian Paul Assange (Townsville, Queensland, 3 de julio de 1971),1 conocido como Julian Assange, es un programador, ciberactivista, periodista y activista de Internet australiano, conocido por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks.

Assange no quiere dar a conocer su fecha de nacimiento ni otros datos personales. Raffi Khatchadourian en un artículo en el The New Yorker, dice que nació en Townsville, Queensland, en 1971. Assange ha dicho que sus padres hicieron una compañía teatral itinerante, y que asistió a 37 escuelas y 6 universidades en Australia.

Assange ayudó en 1997 a escribir el libro Underground de Suelette Dreyfus,2 en el que se le acredita como investigador. Comprende desde sus experiencias de adolescencia como miembro de un grupo de hackers llamado Subversivos Internacionales, por lo que, en 1991, la Policía Federal Australiana asaltó su casa de Melbourne. La revista Wired y los periódicos The Sunday Times y The Sydney Morning Herald han apuntado a que existen similitudes entre Assange y la persona llamada Mendax en el libro. El New Yorker ha identificado a Assange como Mendax y explica su origen de una frase de Horacio. Assange ha accedido a varias computadoras (pertenecientes a una universidad australiana, a una compañía de telecomunicaciones, y a otras organizaciones) vía módem para detectar errores de seguridad. Posteriormente se declaró culpable de 24 cargos por delitos informáticos y fue liberado por buena conducta tras ser multado con 2.100 dólares australianos.

Assange estudió física y matemáticas en la Universidad de Melbourne,3 fue hacker y programador antes de asumir su actual cargo como director, asesor y redactor jefe de WikiLeaks.

