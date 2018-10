Thalía confiesa cuál ha sido la peor travesura de sus hijos

julio 20, 2018 - 7:29 pm

Contrario a lo que habla en su nueva canción, Thalía sí se acuerda y de todo, por eso la cantante mexicana nos habló en exclusiva sobre su el video que realizó con Natti Natasha y confesó cuál ha sido la travesura más fuerte que sus hijos Sabrina y Matthew le han hecho.

-Háblanos de tu nuevo sencillo “No me acuerdo”

[Con] este sencillo estoy muy emocionada, el video se grabó en Nueva York, [es] súper divertido. Tanto la canción como el video dan mucho de qué hablar.

-Háblanos un poco sobre tus hijos, ¿seguirán tus pasos como artista?

Ellos la tendencia la tienen para estar en el mundo artístico, les gusta dirigir, editar videos, todo lo que es hacer comics ilustraciones y animaciones están en este mundo sin ser los cantantes y los actores. Les gusta lo que está detrás de…

-¿Cuándo fue la última vez que lloraste?

[Cuando] vi una película y sentí una tristeza, [Fue] Avengers, sentí una tristeza rara.

-¿La peor travesura que te han hecho tus hijos?

Todos los días me hacen travesuras, siempre me asustan. El chiquito siempre se esconde detrás de la puerta, me asusta. Mi hija se mete en la cama y en los pies mete cosas, el otro día metió una víbora de plástico [en la cama] y gritamos.

-¿Cuál es tu comida favorita?

Me gusta mucho la comida china, italiana mexicana, libanesa. ¡Toda!

