julio 7, 2018 - 5:54 pm

Una parte de los pasajeros que hoy tenían como punto de salida la Terminal Terrestre de Maracaibo se quedaron varados desde tempranas horas de este sábado y es que un porcentaje de los chóferes decidieron no prestar el servicio debido a la presunta regulación de costos del pasaje impuestas por la directiva de ese ente.

Las largas colas se dejaron ver, destinos como Barquisimeto, Coro y Valencia tenían sus paradas llenas de gente pero no de unidades. Algunos choferes aseveraron a Noticia al Día que el incremento de costos en repuestos ha hecho cada día más difícil la situación para que sus unidades se mantengan operativas.

“Un pote de aceite cuesta 30 millones, si vendes los 10 millones en efectivo puedes hacer los 30 millones, y con eso puedes comprar el pote de aceite, pero sin repuestos no podemos trabajar, por ende hay que parar la unidad. Esto no da para vivir, si acaso para medio comer. Hace un año los carros que salían a Caracas y Valencia dejaron de salir por lo mismo, porque nadie va a llevar a un pasajero por un pago mínimo, y hacer sufrir el carro por todo el recorrido”, aseguró Otto Chávez, chofer de la línea de unidades que sale de Maracaibo a Coro.

Pasajeros varados

Quienes sí decidieron trabajar se convirtieron en el respiro de los usuarios, pero las unidades no alcanzaban para cubrir la demanda de viajeros. “Todavía no hemos comprar el pasaje porque están de paro los buses por lo del aumento, tenemos más de cinco horas aquí y no hemos podido salir, se murió un familiar y por eso es que voy a viajar”, indicó Rodrigo Atencio.

Unos corrieron con suerte, y lograron hacerse de un cupo para poder viajar entre tantos demandantes en búsqueda de lo mismo. “Estoy esperando que llegue un bus que va a cargar a Caracas por 1 millón 500 mil bolívares. Viajo todas las semanas y sé que este por transferencia, no cobra mucho, apenas 2 millones de bolívares. Desde las 6:00 am estoy aquí esperando y sé que ellos están protestando así y tienen razón porque la mayoría de ellos se les queda el carro en pleno viaje por algún repuesto”, dijo Oscar Gómez, uno de los usuarios.

El costo del pasaje exigido por los choferes aunado al que aseguran los usuarios que debieron cancelar siguió con su protagonismo, pues los usuarios reportaron que el monto mínimo, en transferencia, era de 5 a 6 millones de bolívares.

“Para Valera en efectivo son 2 millones y en transferencia 6 millones”, afirmó Brian Terán mientras aseguró que ya llevaba cuatro horas en espera. Por su parte Maikel Luzardo, quien tenía como destino la ciudad de Coro, criticó la variación de precios de acuerdo a la problemática actual del dinero en efectivo “en carrito están en 750 mil bolívares y por trasferencia 2 millones 500 mil bolívares, es lo mismo a comprar el efectivo para poder viajar ¿Quién va a ir al banco nada más por 40 mil bolívares?”, dijo.

“Pagos por transferencia son válidos”

La máxima autoridad de la Terminal Terrestre de Maracaibo, Nordin Merhi, indicó cualquier denuncia en el cobro del pasaje con sobre precio está siendo atendida por ese ente e indicó que el pago a través de la modalidad de transferencia es válido siempre y cuando se respeten los costos oficiales. Merhi negó la paralización del servicio por la demanda de los choferes.

“Está cargando La Fía, Barquisimeto, hay dos modalidades de pago, ambos son oficiales, no se permite el pago en exceso del pasaje, recibimos las denuncias y las atendemos. Diariamente están saliendo mil unidades, con sus dificultades pues, como todo pero lo importante es trasladar al pasajero con la mayor comodidad”, Nordin Merhi director de la Terminal Terrestre de Maracaibo.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Carlos Robertson

Noticia al Día