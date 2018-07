julio 24, 2018 - 9:52 pm

El escenario del “Teatro Baralt” se iluminó con las notas musicales de un impecable concierto, engalanado por el maestro Franklin Pire, compositor, pianista, pedagogo y teorético musical venezolano, egresado del Conservatorio Estatal Piotr Ilich Chaikovski en la ciudad de Kiev, Ucrania junto a la Cool Jazz Session, quienes deleitaron al público zuliano con motivo de celebrar por todo lo alto el 135 Aniversario de esta joya zuliana.

El fastuoso evento al ritmo del latín jazz, tuvo invitados especiales de la talla de Yturvides Vilchez, reconocido trompetista internacional que ha representado a Venezuela en grandes escenarios con artistas como Oscar De León, Gilberto Santa Rosa, Arturo Sandoval, Luis Enrique, entres otros grandes de la música latina. Oriundo de Maracaibo, desde Puerto Rico vino a rendir homenaje al majestuoso Teatro Baralt, al respecto comentó, “agradezco a la directiva por la invitación, felicidades a todos los que hacen posible el mantenimiento de nuestra cultura con el teatro Baralt”.

Así mismo, dedicó su presentación a su esposa y compartió unas palabras al público con respecto a su pasión por la música, “muchas personas comentan sobre el sacrificio que hacen los músicos, pero el motor de los músicos es siempre la inspiración de una mujer. Un aplauso a todas las novias y esposas que siempre nos permiten seguir soñando. La trompeta y la música me han enseñado a madurar y a valorar a mí país, familiares y amigos. Dedico esta canción a mi esposa, mi amor gracias por estar aquí y porque me sigues apoyando”, expresó Yturvides.

Entre grandes artistas estuvieron presentes para cantarle el cumpleaños feliz al teatro, Valeria Pire, Adriana Sequera, Yiyi Padrón y Heberto Ramos, bajo la dirección musical de Franklin Pire, quien dedicó unas palabras especiales: “Dedico el éxito a todos los jóvenes que están haciendo arte, seguimos luchando a pesar de las grandes necesidades. Seguimos apostando por la música; son muchos los jóvenes que están conmigo pero todo esto que hago se los dedico a ellos. Hoy mostramos una visión particular con el género latín jazz y rendimos homenaje con una pléyade de talentos que caminan por estas calles demostrando sus dones.

El reconocido músico también dijo unas palabras a la Fundación Teatro Baralt, y adelantó parte de sus próximos proyectos, “Sigan luchando y apostando por la excelencia. Vengo con una capilla musical, tengo un triple concierto y música de Hendel, básicamente planeo eso por ahora, destacó el pianista Pire.

Al respecto, Malena Soto, Directora General del Teatro Baralt expreso unas emotivas palabras, “Me siento feliz, me siento agradecida de la oportunidad que me da la vida y la Universidad del Zulia, al permitir que como directora general pueda celebrar estos 135 años del teatro, monumento nacional, monumento arquitectónico que no tiene comparación con ningún otro, en el territorio nacional y en América Latina con un plafónd de Antonio Angulo que es una obra maestra, la lámpara Rosa de los Vientos, que es realmente hermosa. En definitivo si algo tengo que decir es que quiero a Venezuela, amo a Venezuela y aquí tenemos este teatro para servirle a Venezuela”.

135 años de la inauguración del Teatro Baralt, aunque los antecedentes de este icono de la cultura zuliana se remontan a los años cuarenta del siglo XIX cuando la ciudadanía emprendedora habilitó un sencillo escenario para la Maracaibo en el mismo punto donde ahora se encuentra nuestro teatro.

En el año 1932 el esfuerzo conjunto del gobierno y el empresariado local hizo posible la apertura del Teatro Baralt de León Jerome Hoet que conocemos hoy. Y en 1998, hace 20 años, los tenaces movimientos sociales generados por artistas, cultores, promotores culturales lograron las necesarias sinergias para que la Universidad del Zulia encabezara, a través de la Fundación Teatro Baralt, la restauración del entonces abandonado y cerrado teatro.

La joya cultural abrió sus puertas con un estupendo modernizado, con nuevos espacios y elementos estéticos que lo identifican, tales como la Sala Baja Sergio Antillano, que nos conecta con los cimientos del edificio de 1883, la restaurada taquilla del primer teatro, la estrella de Paco Hung que ornamenta su piso, y los vitrales de Bellorín, titulados “El Día y la Noche”, que coronan su edificio administrativo. Estos últimos protagonizan nuestra imagen del 135 aniversario.

Para honrar a los millares de mujeres y hombres que testarudamente han hecho posible que el Teatro Baralt siga vivo desde el siglo XIX hasta este 2018. Con aplausos y sonrisas el equipo directivo, personal, aliados, invitados especiales y los artistas que se presentaron cerraron el evento con el acostumbrado cumpleaños feliz en compañía musical de la orquesta.

Johsue Morales

Fotografías: José López

Noticia al Día