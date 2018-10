Suspendieron a 13 jugadores del partido Filipinas-Australia, incluyendo a los entrenadores

julio 19, 2018 - 5:01 pm

La Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) suspendió este jueves a 13 jugadores involucrados en una gran pelea durante el partido entre Australia y Filipinas, en el marco de la clasificación para el Mundial 2019.

Las sanciones son de un partido a seis. De los 13 jugadores, 10 son filipinos, además de dos entrenadores de la selección asiática.

Las federaciones de los dos países, así como el entrenador principal filipino, recibieron multas por un montante total de 310.000 euros, 215.000 para la Federación Filipina.

El cuerpo arbitral del partido, que se disputó el 2 de julio en Manila, Filipinas, también fue suspendido de toda competición internacional durante un año.

Jugadores perseguidos demtro y fuera de la cancha intercambio de puñetazos y patadas, incluna silla volando y árbitros desbordados. El Manila Arena se convirtió en un cuadrilátero de boxeo durante el tercer cuarto del partido.

Los árbitros pudieron finalmente recuperar la normalidad después de la expulsión de 13 jugadores, nueve filipinos y cuatro australianos. El partido no se reanudó y Australia fue declarada ganadora (89-53).

“Condenamos cualquier forma de violencia, dentro y fuera del terreno de juego. El respeto, la deportividad y el profesionalismo se esperan por parte de jugadores, árbitros y de todas las partes que participan en los partidos”, señaló la FIBA en su comunicado.

Huge fight breaks out at FIBA tournament 😳 (via @camillenaredo) pic.twitter.com/qQ2uE5ltzA

— Bleacher Report (@BleacherReport) 2 de julio de 2018