Suspenden a equipo médico en Argentina por ‘selfies’ en plena cirugía

julio 31, 2018 - 4:05 pm

Una médica, una anestesista, dos instrumentistas y una enfermera fueron suspendidas por tomarse ‘selfies’ en el quirófano mientras le practicaban a un paciente una cirugía abdominal en Argentina, informó este martes una autoridad sanitaria.

Las fotografías del equipo médico manipulando los órganos del paciente mientras posan mirando a la cámara fueron subidas luego a la cuenta de Instagram de la jefa cirujana.

En una de las fotos una de las profesionales se apoya sobre una pierna del paciente para poder salir en el cuadro de la foto.

La cirugía se realizó en el hospital público San José, en la localidad Capilla del Señor, a 90 km al noroeste de Buenos Aires.

“La médica está suspendida y las demás también, están todas bajo sumario”, dijo el secretario de Salud comunal Ricardo Algranati al canal TN.

“Esas son fotos para las vacaciones, para la playa, pero para el quirófano no”, afirmó el funcionario partidario “de una sanción ejemplificadora” para los profesionales.

Algranati consideró un agravante que las fotografías haya sido difundidas en redes sociales.

“Estas fotografías afectan los derechos del paciente que está postrado y dependiente, afectan el decoro porque muestra sus órganos y la confiabilidad del hospital. Publicarlas es más escandaloso aún”, dijo.

La cirujana del caso Lorena Olguín en cuya cuenta de Instagram se divulgó la fotografía fue suspendida junto al resto del equipo que intervino en la cirugía en tanto un sumario interno determinará el grado de responsabilidad de cada uno y la consiguiente sanción.

“Me ha afectado mucho todo esto, doy unas disculpas públicas al pueblo de Capilla, por haber ofendido visualmente con estas imágenes, no fue intención de ningunos de nosotros que todo esto ocurriera”, dijo Olguín al medio local Capilla Online.

En un intento de descargo la médica explicó que no fue ella quien tomó la fotografía.

“Estaba operando, me dijeron ‘foto’, miré a la cámara instintivamente, luego me gustaron las imágenes, las subí y ocurrió todo esto, que no hay manera de justificarlo”, dijo.

AFP