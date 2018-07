Stifano: “Me gustó la actitud, la disposición y la garra para marcar”

julio 23, 2018 - 8:59 pm

Un equipo con orden y alto sentido de la colaboración. Sí, es apenas la primera jornada de un nuevo torneo con un reciente proceso técnico, pero con estos dos ingredientes como punto de partida, las sensaciones no pueden ser más que positivas para un Zulia Fútbol Club que arrancó con el pie derecho al vencer (1-0) a Deportivo Táchira en la Jornada 1 del Clausura 2018 disputada este domingo, ante 5.234 personas, en el “Pachencho” Romero de Maracaibo.

En su primer partido en la dirección técnica negriazul, Francesco Stifano, vivió desde la raya casi todas las sensaciones posibles, desde angustia por la expulsión de tu capitán (Grenddy Perozo recibió roja directa al minuto 27), hasta la alegría y desahogo de un triunfo luchado por 96 minutos. “Lo gocé y me lo disfruté al máximo, no porque era Deportivo Táchira, sino porque vencimos a un grande y yo vivo los juegos de esta manera, mucho más cuando tengo el respaldo y el cariño de una institución que me ha tratado de gran forma desde que llegué”, sentenció el estratega en la zona mixta post partido.

“Supimos sufrir un poco, tuvimos para liquidarlo y lamentablemente no pudimos hacerlo, eso nos hubiese dado más tranquilidad, pero me gustó la actitud, la disposición y la garra para marcar que tuvo el equipo. A partir del orden pudimos soportarlo y me siento muy contento por eso. Ahora a corregir y seguir trabajando”, apuntó Stifano.

Gol sabor a hierba mate

Cuando se analiza el compromiso, el valor del gol anotado de tiro libre (49’) por el defensa uruguayo Martín Rodríguez tiene un peso específico obvio, sin embargo el charrúa completó un encuentro redondo: fue infranqueable en el juego aéreo, correcto en los duelos, tácticamente sin pecados y basado en la experiencia supo hacer grande una última línea de 4 en la que, durante 73 minutos, se resolvió sin su compañero habitual en la zaga central.

“Estamos conformes porque normalmente los primeros partidos de torneo son ‘raros’, pero este lo pudimos resolver ante un rival que se reforzó para pelear cosas arriba”, respondió el “Indio” a los medios de comunicación tras el triunfo.

“Rescato lo del equipo con un hombre menos, porque trabajamos siempre para que no pase eso, pero nos repusimos y vamos por buen camino porque ya mostramos cosas diferentes en la cancha y afrontar la semana con tres puntos ayuda mucho. Hay que disfrutar lo que pasó hoy (domingo) y ya mañana pensar en el próximo partido”, acotó firme el nacido en Artigas, Uruguay.

Zulia Fútbol Club descansará el día lunes, para luego empezar a preparar su viaje a Puerto La Cruz donde enfrentará a Deportivo La Guaira el domingo 29 a las 3:45 de la tarde.

Prensa Zulia FC