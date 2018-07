julio 18, 2018 - 3:16 pm

El Zulia iniciará su participación en el Torneo Clausura sin una de sus piezas más importantes, el juvenil Brayan Palmezano, quien a sus 18 años de edad se ha convertido en un arma letal para la ofensiva negriazul; durante el Torneo Apertura sentenció el arco rival en el 45% de los partidos que el Zulia disputó.

Palmezano estará ausente durante las primeras cuatro fechas, mientras se uniforma con la Vinotinto Sub 20 para disputar el COTIF, Torneo internacional de fútbol sub-20 de la Alcudia, que se disputará en Valencia, España.

“Es imposible suplir un jugador como Palmezano porque es un jugador de características únicas e inigualables”, aseguró el entrenador del conjunto zuliano Francesco Stifano a Noticia al Día cuando se le preguntó por un sustituto.

Aún sin Palmezano en las primeras jornadas del Torneo Clausura y la Copa Venezuela, el cuadro petrolero espera arrancar con buen pie en la temporada.”Trataremos de compensar la ausencia de Brayan con lo que tenemos y esperemos que igual el equipo se vea bien para el primer partido”, confirmó Stifano.

El volante ofensivo se mostró satisfecho con la llegada del estratega caraqueño al “Buque Petrolero”. “Stifano es un técnico que le gusta trabajar, hacer las cosas bien y para eso vino”. “Tenemos un plantel bueno para aspirar al campeonato y eso es lo que estamos buscando”, añadió.

Palmezano aspira ser la revelación del Negriazul

Sumando experiencia en el extranjero con la selección vinotinto, Palmezano espera aportar a la ofensiva zuliana al culminar su actuación en España. “Ahorita voy a jugar el campeonato en Valencia con mi selección y ya cuando llegue pensaré en el Zulia y en lo que quiera el cuerpo técnico que yo haga dentro del campo”.

Palmezano estará a disposición del conjunto zuliano para el partido ante Carabobo FC, el próximo domingo 19 de agosto en el “Pachencho” Romero de Maracaibo. “Ya cuando llegue al Zulia me pondré a disposición de los profes para dar lo que esperan de mi, trabajando con la misma humildad y el mismo compromiso que aquí en la selección”.

A beneficio del zuliano, Stifano es conocido por sus preferencias a los juveniles en los esquemas de juego. “Está muy bien que él (Stifano) se incline por los juveniles porque el fútbol ahora ha cambiado. Los chamos ahora son las figuras de los equipos venezolanos”.

“En el hipotético caso de que Stifano no se inclinara a los juveniles, que me ha pasado con algunos técnicos, igual trabajaría para ganarme mi puesto dentro, porque mi lema es no trabajar como un juvenil más sino ser diferente”, confesó.

Con su velocidad y habilidades, Palmezano se ha ganado un puesto en las alineaciones del conjunto negriazul, protagonizando el 11 titular en 11 de los 17 encuentros que el equipo disputó en el Apertura, la continuidad en el Zulia permitió que sumara reconocimiento en el balompié venezolano y con ello las invitaciones a los módulos de la selección sub17 y luego sub20 de Venezuela. “Es una alegria muy grande que en el Zulia y en la selección cuenten conmigo siempre, y sea una pieza importante para el equipo, eso me lo he ganado con el trabajo y dedicación”, destacó el centrocampista.

Palmezano podría perderse otros partidos con el Zulia en la campaña si se realizan otros módulos de preparación al Suramericano Chile 2019, y cuentan con su participación. “Estoy muy contento por estar en las convocatorias sumando experiencia internacional y preparándonos de cara al Suramericano que es en enero en Chile”.

El zuliano regresaría a su ciudad el 13 de agosto, podría estar disponible para los partidos de Copa Venezuela dependiendo de las fechas que dicte el sorteo de la segunda fase que se realizará mañana.

Noticia al Día

Valentina Gómez