Skype Classic y Yahoo Messenger cierran para siempre

julio 18, 2018 - 1:30 pm

Microsoft ha anunciado que a partir del próximo 1 de septiembre, todas las versiones de Skype anteriores a la versión 8.0 dejarán de funcionar. Skype Classic, una versión con menos funciones pero que atrae a los nostálgicos, se basa en la versión 7. Así que le queda menos de dos meses de vida.

La cosa no acaba aquí: a partir del 1 de septiembre, Skype solo funcionará en Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10. No funcionará en ninguna otra versión anterior. Si tienes un PC demasiado antiguo que no es compatible con ninguno de estos Windows, en breve no podrás usar esta app para comunicarte.

El plan de Microsoft es forzar a los usuarios de Skype a usar una misma versión, en lugar de tenerlos desperdigados.

Yahoo Messenger directamente ya no funciona. Murió ayer, 17 de julio de 2018. Aunque Yahoo no lo ha explicado, el fin de Yahoo Messenger se debe al auge de WhatsApp. Casi todos los usuarios de Yahoo migraron a la popular app de Facebook. También existe un rumor que asegura que se estaría preparando una versión moderna llamada Yahoo Squirrel.

La misma Yahoo ha recomendado instalar Facebook Messenger, Telegram, Line o la misma Skype. Tienes las descargas abajo.

Agencias