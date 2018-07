Silvestre volvió a llenar el American Airlines Arena

julio 27, 2018 - 8:49 am

¡Otra vez! Silvestre Dangond lo hizo de nuevo en el American Airlines Arena de Miami, donde logró un llenazo con su gira Caliente Tour. “Fue una noche espectacular”, describió la cuenta oficial del recinto al que asistieron 12.000 personas para ver cantar al artista colombiano, nacido en Urumita, La Guajira, quien además presentó sus nuevas canciones de su más reciente álbum, Esto es vida.

El American Airlines Arena, en Miami, agotó sus entradas dos días antes del espectáculo. Silvestre llegó al escenario a realizar la correspondiente prueba de sonido y se encontró con un letrero en la puerta de su camerino, pintado con letras rojas, que decía “sold out”, algo que el intérprete de “Cásate conmigo” comunicó de inmediato a sus seguidores. Ya en julio del año anterior, Silvestre había hecho presencia en el Hard Rock Live de Miami, agotando también los boletos. Sitio con menos capacidad.

Fueron dos horas de música, baile y goce, donde Dangond lloró cuando subieron al escenario sus amigos Santiago y Luigi Castillo del dúo SanLuis y cantaron la canción Pierde conmigo la razón, incluida en “Esto es Vida”. Además brindó un sentido homenaje a Diomedes Díaz y a los Hermanos Zuleta. También desfilaron ante el público Silvestre José (El Monaco) y José Silvestre (El Bebé Dangond), sus hijos, quienes sorpresivamente lo acompañaron a cantar.

Este espectáculo forma parte del Caliente Tour Usa 2018, que ya conquistó ciudades como Houston, Miami y Orlando. El artista, cuya promoción en Venezuela está a cargo de Show Plus, bajo la dirección de Basilio Orta Paz, llegará al The Anthem en Washington DC; The Theater at MSG de New York; House of Blues de Boston; Joe’s en Chicago y Microsoft Theater en Los Ángeles.

