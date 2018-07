Serena Williams se clasificó a octavos en Wimbledon

julio 6, 2018 - 1:09 pm

La estadounidense Serena Williams, antigua número 1 del mundo, se clasificó a octavos de final de Wimbledon al imponerse este viernes a la francesa Kristina Mladenovic por 7-5 y 7-6 (7/2).

Serena Williams, que busca su octavo título en el Grand Slam londinense, se medirá en octavos a la rusa Evgeniya Rodina, que protagonizó una de las sorpresas de la jornada al deshacerse de la estadounidense Madison Keys, décima cabeza de serie, por 7-5, 5-7 y 6-4.

“Estoy realmente feliz, mi segundo Grand Slam serio está yendo muy bien. He trabajado realmente fuerte y he hecho las cosas bien para poder continuar jugando. Técnicamente no soy una jugadora top y tengo que enfrentarme a rivales que lo son”, dice Williams, que en octavos no tendrá que hacerlo, porque se lo ha ahorrado Rodina al eliminar a la 10ª cabeza de serie, Madison Keys. La Reina de Wakanda cada vez está más cerca de su octava copa en Wimbledon para superar a Steffi Graf, y de su 24º grande, para empatar con la legendaria Margaret Court.

Poco antes de la victoria de Serena Williams, su hermana Venus cayó eliminada y se convertía en la octava de la diez primeras cabezas de serie en salir del torneo en sus primeros cinco días.

