Seis de los once titulares de Brasil crecieron sin padre

julio 2, 2018 - 3:50 pm

Gabriel Jesús, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro y Paulinho conforman el grupo de futbolistas en Brasil que no recibieron apoyo de sus padres biológicos y que atravesaron infancias difíciles para llegar a ser jugadores de fútbol profesional.

Según estudios realizados, las mujeres sacan adelante el 40% de los hogares brasileños, y en un elevado nivel de familias (cerca de 12 millones), carecen de cónyuges que les ayuden a criar a sus hijos.

Las investigaciones consideran que este panorama agrava el riesgo de vulnerabilidad social, ya que los ingresos medios de las mujeres, especialmente los de las mujeres negras, siguen estando bastante por debajo del de los hombres y también de los de las mujeres blancas.

Cada vez que anota, Gabriel Jesús hace la señal de un teléfono con la mano y el dedo pulgar pegado en la oreja. Esta la celebración, conocida como Hola, mamá, es un homenaje a Vera Lúcia, la mujer que, sin ayuda de nadie, lo crió a él y a sus tres hermanos. “Siempre fue padre y madre”, suele decir el 9 de La Canarinha.

Vera, abandonada por su marido, quien se fue a vivir con otra mujer antes de que naciera Gabriel, nunca dejó que le faltara nada a su hijo pequeño. “Cuando iba a los partidos y veía a mis amigos, tenía envidia por no tener un padre allí. Pero, del modo en que mi madre me crió, enseguida me olvidaba de que tenía un padre”, contó el delantero a The Players’ Tribune.

Por su parte, Paulinho, el mediocentro del FC Barcelona, lleva el nombre de su papá, José Paulo Bezerra Maciel, pero apenas lo ve. La última vez fue cuando aún jugaba en el Corinthians, en un partido contra el Náutico en el estadio dos Aflitos, en Recife, en 2012. José Paulo estaba en la grada y el centrocampista le regaló su camiseta al final del encuentro. Sus padre se separó de su madre Érica Lima nada más al nacer, y durante su infancia el contacto con el 15 de la selección y su hermano era a través de breves llamadas telefónicas.

En el Corinthians, el mediocampista dividía el dilema de la ausencia paterna con Cássio, el tercer portero de la selección en el Mundial, que nunca conoció a su padre, quien según los familiares, desapareció tan pronto supo que la madre, Maria de Lourdes, estaba embarazada. Varios programas de televisión llegaron a buscarlo con el objetivo de propiciar un encuentro, pero el guardameta siempre rechazó esa posibilidad.

Es el caso de Marcelo. Sus padres se separaron muy pronto y se fue a vivir con sus abuelos a los cuatro años. El abuelo Pedro asumió su crianza. Además de encargarse de que no faltara nada en casa, lo llevaba a los entrenamientos del Fluminense e iba a ver todos sus partidos. “Prácticamente se desvivió por un chaval de 13, 14 años, sin saber que acabaría siendo futbolista”, contó Marcelo en su canal de YouTube. Pedro murió en 2014, durante el Mundial de Brasil. “Mi abuelo fue padre y madre por todo lo que hizo por mí”, explicó.

Los centrales de la selección también crecieron sin esta figura en la familia. Miranda lo perdió cuando tenía 11 años. Maria, su madre, tenía otros 11 hijos que mantener cuando enviudó. Thiago Silva vio, con cinco años, cómo su padre le abandonaba. Nunca más lo vio desde que se separó de su madre. Cuando estaba embarazada, Angela se planteó abortar al no estar en condiciones de criar otro hijo (ya tenía dos).

Su familia le convenció de cambiar de idea y llevó la gestación hasta el final, pero el matrimonio se fue desmoronando a medida que aumentaban las dificultades financieras en casa. Se casó en segundas nupcias con Valdomiro, quien cuidó de Thiago Silva como a un hijo. Tanto que el central no ocultó su emoción al lamentar su muerte, en octubre de 2014: “Si he llegado hasta donde he llegado en mi carrera, ha sido gracias a ti. El hombre que fue mi padre, amigo, compañero y mi superhéroe. Todas las veces que lo necesitaba, siempre estabas ahí para salvarme”.

Para Casemiro, la separación ocurrió a los tres años, más pronto todavía. Creció con su madre Magda y sus dos hermanos en una casa humilde de São José dos Campos, pero contó con el incentivo de Nilton Moreira, entrenador de una escuela de fútbol de la ciudad, para despuntar en el fútbol.

El País/Noticia al Día