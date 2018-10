San José de la Montaña: Hogar que grita historia

julio 26, 2018 - 6:30 am

Dentro de sus rincones, paredes, habitaciones, las arrugas a veces se parecen, pero solo se quedan en eso, en un parecido, porque al fin de cuentas narran una historia distinta cada una. Historias que adornan más allá del nombre, vivencias que identifican y dan sentido al lugar- almas que sumergen en los espacios la vida que aún les queda. Entre risas, tristeza, confesiones, novelas de amor, de origen, de identidad, de penumbras y juventud pasada, San José de la Montaña, un hogar, un libro lleno de personajes y cuentos que aún no se ha escrito.

Desde el silencio de sus paredes, desde lo cálido de sus espacios, el tiempo no es más que ese que pasó por cada persona que allí vive. Y vive con el reloj paralizado por los momentos, que fueron, que son y que más tarde serán.

TERESA

Una señora de mejillas rosadas adorna la sala con su sonrisa. La coquetería brota por cada poro de su rostro. Teresa sale de la habitación antes de ser fotografiada, pues había olvidado pintarse sus labios de nuevo. Un rosa pinta la curvatura de su boca arrugada, que mueve traviesa mientras salen disparadas como balas a quema ropa. Una vida llena de sufrimiento es el primer disparo que lanza. La juventud fue atropellada por un embarazo sorpresivo. Castigada, juzgada, encerrada y maltratada, fue el primer indicio de una vida pesada que aún carga en sus hombros.

La independencia llegó a Teresa desde antes de ser, es tácita en su existencia, así como el hecho de enfrentarse a la vida con ella y nada más que ella, lográndose mudar sola con su hijo. Su compañía, su refugio. Un pequeño que al convertirse en un hombre, le regalo soledad al morir antes que ella.

En la desesperanza que ofrece una pérdida, en lo sombrío de un espacio que regala la muerte de quien amas, busca los brazos del consuelo en su hermana, su familia. Una familia que más tarde los cierra, y giran para darle paso a la espalda de un cuerpo que nunca más se voltearía, que jamás la buscaría.

Y en medio de la soledad, con sus idas y venidas, es ella misma quien llega buscando un lugar, un escape de la oscuridad, un hogar como San José de la Montaña para dejar su historia. Teresa de Jesús, la independiente, la que reta a la soledad con sus mejillas y dispara con su sonrisa al miedo, ganándole el duelo a la vida.

CIRO

El último escalón del patio conecta mi mirada a unos ojos pequeños que flotan incesantemente a lo lejos, buscando gritar historias que desean ser escuchadas. A los veinte años llegó de Colombia para abrirle el telón a una nueva vida en el extranjero. Dejó a su madre a cargo de su primer hijo, y se llevó como única arma su profesión de sastre.

La tristeza nunca escapa de sus ojos perdidos ni de su voz de susurros tiernos. Quizás llegó a ellos para quedarse desde el día que sepultó a dos hijos nacidos en su nueva vida. La Máquina de coser y la aguja fueron sus únicos acompañantes, objetos que lo esperaban en su rutina y con los que plasmaba los colores de su arte en nuevos trajes elegantes que confeccionaba para importantes firmas.

En San José de la Montaña, su refugio nace en las páginas de un libro viejo que ha leído innumerables veces, y que representa la soledad que arropa su vida, en espera de un libro nuevo, en espera de alguien más. Hoy, recorre los espacios del hogar en una silla de ruedas, donde su cuerpo, falto de una pierna, descansa mientras los días se tropellan en el calendario. Ciro Sánchez, hombre de ojos lejanos, hombre de ternura absoluta.

NELLY

A lo lejos, un radiecito viejo deja escapar melodías gaiteras que se entrelazan con los cantos y gritos provenientes de una boca de donde la sonrisa nunca huye. Ocurrente cual comediante en pleno show, Nelly recorre los pasillos del hogar, provoca risas en cada una de las personas del lugar con dichos como “más bueno que levantarse tarde”. A pesar de vivir junto a la preocupación de una enfermedad que posiblemente no tiene cura, su esencia no se transforma. Es siempre ella, extrovertida, ocurrente. Es siempre Nelly.

Anhela su matrimonio. Eliceo, su esposo, es para ella la única persona con la que sus pensamientos se entendían plenamente con tan solo cruzar miradas. Los años de unión junto al hombre de su vida representan un tesoro codiciado que guarda en su corazón, y del que solo ella tiene la llave, luego de la partida de su acompañante.

La señora de alegría, incansable, representa los colores del hogar, tonos cálidos que rebotan en las paredes, que descansan en los rincones de la institución que despiertan el lado sensible y emocionado de las almas que van de paso en San José de la Montaña. Nelly, mujer desbordada de felicidad, de vida sin temor a la soledad.

AMELIA

Unos ojos destacan por sobre los demás. Brillan sobre el negro de su blusa, sobre la seriedad de su rostro, sobre el misterio que esconde una señora que a lo lejos, pareciera que no desea hablar. Tiene una tristeza en sus ojos grises que duele, sin embargo, no he visto a nadie jamás, cantarle con tanta fuerza a la vida. Amelia, la de la mirada de daga, que traspasa el alma, que grita y no esconde nada. Quizás, la tristeza de sus ojos nace de una infancia huérfana. A sus ocho años escapa con su hermano de la oscuridad, de un lugar que la atormentaba, donde luchaba una batalla, que a su edad, era más grande que ella, pero que nunca le quedó corta.

Aquella pequeña que cantaba y bailaba, más tarde fue mujer y más tarde se enamoró. Conoció por primera vez el amor, cuando en sus brazos tuvo al niño que cambió su ser. Su hijo. Su único hijo, quien apenas abrió los ojos a la vida, y sin esperarlo, fue abrazado por los fríos brazos de la muerte, con tan solo 20 años. Para luego refugiarse en un amor de 40 años, una unión de pareja, que mientras avanzaba el reloj de la vida, el tiempo, la convirtió en viuda. Una mujer que en su vejez la abraza la soledad.

Hace ocho años llegó a San José de la Montaña, a los rincones llenos de historias, a traer la suya y alimentar los espacios con su voz, sus melodías, esas que guarda y en las que se refugia. Amelia, la de voz bonita, la de los versos, la de los ojos que gritan.

NICOLÁS

La tranquilad hecha persona, reposa su espalda en una de las sillitas de cuerdas verdes que adornan cada rincón del instituto. El sol del mediodía deja caer sur rayos picantes sobre la frente de aquel señor caraqueño que hoy pasa sus días en el hogar San José de la Montaña. La soledad es su compañera de vida, va siempre a su lado como el perro que crece con un solo amo, y aunque se le esconde de a momentos, en cada cruce se la encuentra.

En sus arrugas se esconden las historias amorosas que han pasado por su vida con el correr de los años, y con las que juguetea alardeando de poder haber escapado de la ‘trampa del matrimonio’ dos veces, para seguir con su eterna compañera, la soledad.

Mira…Piensa…Busca una manera de volverla a evadir y desintegrarla luego de que su familia maracucha se marchó a suelo colombiano, y sus últimos parientes aún viven en la capital. Mientras escaba en sus pensamientos para hallar nuevos caminos que lo lleven a otro encuentro familiar, está allí, sentado, tranquilo, dejando volar sus pensamientos en San José de la Montaña. Nicolás, serenidad plena, alma de pocas palabras y eterno huidor de la soledad.

FRANCISCO

“Él es escritor”, dice una voz que señala con un dedo a un personaje que sobre sus piernas tiene un cuaderno. Con un bolígrafo en una de sus manos estaba él, un señor de ojos verdes que al pronunciar las primeras palabras, cambió el sentido, el espacio y la conversación. Un acento español nativo se desprendía de la suavidez de sus labios, de lo cálido de sus susurros. Sus dedos pálidos asemejaban los lápices que marcaban desenfrenadamente versos en hojas con frases colmadas de vida, de metáforas. Frases que según él, eran para pensar, “ya nadie piensa”, era lo que repetía mientras las leía.

Las letras llenaban el cuaderno de principio a fin, igual que él llenaba el lugar con sus cuentos. Su origen es algo que nunca se escapa de sus labios, el amor por su país y la notoria melancolía como la de un niño que extraña su hogar cuando inicia la escuela. Lo añora, a pesar de haber escapado del él por la guerra. Siente cada experiencia que cuenta como si fuera la primera vez, con cada uno de sus sentidos. Su mirada va viajando de una época a otra, de un país a otro, perdiéndose en el espacio mientras imagina y observa a lo lejos el recuerdo de su infancia, sus padres, el pueblo donde nació. Sonríe a la nada de un recuerdo que en su interior, es más palpable que la realidad que lo envuelve. Lo vago de su mirada se desvanece cuando regresa a esa realidad y voltea a ver mis ojos llenándose otra vez del presente, mientras deja el pasado celosamente para más tarde refugiarse una vez más. Con su ritmo de palabras lento, su andar sigiloso va rimando melodías escritas que zumban en los espacios y rincones del lugar.

Las melodías de Sabina suenan en su cabeza como un recuerdo bonito de su nación, como lo fue el estudiar periodismo y convertirse en alguien importante desde sus inicios. En alguien con historia, como la leyenda de un escritor de San José de la Montaña. Francisco, el escritor, el de los versos, el cronista, el periodista, el español. Para él los pasillos del hogar siempre están solos, sus únicos acompañantes son tres cuadernos donde deja caer las letras de sus escritos:

“Un campo en horizonte curvo,

la curvatura de una botella de champán,

la curvatura de una hembra preñada,

la curvatura de una mujer en cinta,

la curvatura de una mujer en estado interesante,

la curvatura de los labios al besar,

la curvatura de un plátano, banano o cambur”.

Puede que la vejez no sea la mejor etapa de la vida, puede que sí. Lo único tangible de ella es que los cuentos siempre estarán allí. Historias jugosas, con vivencias distintas que desean ser contadas, leídas o susurradas con alegrías, tristezas, gozos y llantos que habitan en los corazones de San José de la Montaña.

Maurimar Ferrer/Pasante

Samuel Vásquez/Pasante

Noticia al Día