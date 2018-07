julio 5, 2018 - 6:53 am

El 5 de julio de 1518 en Estrasburgo (en esa época parte del Imperio romano germánico), una mujer llamada Frau Troffea comienza a bailar incontroladamente en la calle durante una semana, gradualmente se le agregan decenas de personas, y un mes después había en las calles aproximadamente 400 danzantes (Epidemia de baile de 1518). La mayoría murió como consecuencia de infartos, ataques cerebrovasculares y agotamiento.

La epidemia de baile (o plaga de baile) ha sido la más rara epidemia de todos los tiempos en el año de 1518 fue un caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo, Francia en julio de 1518. Diversas personas comenzaron a bailar sin descanso durante días y, al cabo de aproximadamente un mes comenzaron a sufrir invalidez en las piernas, ataques epilépticos y a vomitar sangre, la mayoría murió como consecuencia de infartos, derrames y agotamiento.

Causa

El historiador John Waller, autor del libro “A Time to Dance, a Time to Die: The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518” (2008), estudió la enfermedad en detalle y propuso una explicación para el misterio: una posible época de extrema hambruna pudo provocar fiebres altas que impulsaron momentos de desenfreno sin control.

