julio 17, 2018 - 3:15 pm

Roque Antonio Dalton García, nace el 14 de mayo de 1935 en

San Salvador. Es un reconocido poeta, ensayista, novelista,

dramaturgo, periodista y revolucionario. Hijo del estadounidense

Winnal Dalton y la enfermera salvadoreña María García.

Aunque su padre no fue una figura recurrente en su vida, se ocupó

financiar la educación de su hijo. Dalton comenzó sus primeros

estudios con los padres jesuitas en el Externado de San José, en

1953 obtuvo el título de bachiller. En 1955, con apenas 19 años

contrajo matrimonio con Aída Cañas, mujer que dio a luz a sus

tres hijos. Dalton continuó su educación en 1956, cuando viajó a

Santiago de Chile, y decidió dejar el catolicismo de lado y estudiar

Derecho en la entonces reformista Universidad de Chile, donde

tuvo contacto con la intelectualidad izquierdista del momento.

Junto a varios poetas, artistas y narradores fundó el Circulo

Literario Universitario Salvadoreño, a su vez fue una de

las voces más influyentes de la Generación Comprometida.

En 1957, viajó a Moscú como delegado al Sexto Festival de la

Juventud y los Estudiantes por la Paz y la Amistad.

Su creación literaria iba de la mano con su actividad política,

a través de ella buscaba promover un cambio en la sociedad

salvadoreña. Sus primeras creaciones literarias fueron poemas

junto a Otto René Castillo, y se publicaron en la revista Hoja

(1955), gracias a esto resultó ser ganador del primer premio

de Poesía del Torneo Anual Cultural de la Asociación de Estudiantes

de Derecho de la Universidad de El Salvador por Dos

puños por la tierra. Fue miembro del Partido Comunista Salvadoreño

a partir de 1958, y en varias ocasiones fue arrestado

por el régimen. No es hasta 1961 que decide tomar el camino

del exilio, pasó por México, Guatemala, Checoslovaquia y Cuba,

esporádicamente realizaba viajes cortos a su país.

En 1963, con su poemario El turno del ofendido se le otorgó

mención honorífica en el certamen Casa de las Américas, consagrándolo

como el poeta salvadoreño más relevante de su tiempo.

En su deseo de luchar junto a la guerrilla latinoamericana

toma la decisión de volver a su país, y se hace fundador del Ejército

Revolucionario del Pueblo (ERP), adoptando el pseudónimo

de Julio Delfos Marín. Fue traicionado por los miembros de su

organización, debido a esto, el 13 de abril de 1975 es enjuiciado

por traición al movimiento comunista, el 10 de mayo de ese

mismo año fue asesinado por sus compañeros. Escritores como

Cortázar y Benedetti se pronunciaron en contra de esta acción.

En 1976 se publicó su obra póstuma, Pobrecito poeta que era yo.

“El sufrimiento es el intervalo

entre dos felicidades”

Vinicius de Moraes

Nació en el mes de mayo y murió en mayo; en medio de

los torrenciales aguaceros centroamericanos lo parió

María García, una enfermera que había conocido a un

misterioso viajero gringo de apellido elegante, que hacía recordar

a las bandas de asaltantes del sur estadounidense, ese territorio

árido y sin ley. Ese hombre que nunca asumió su rol de

padre, fue Winnal Dalton. Al niño lo bautizaron Roque, que significa

“fuerte como una roca”, Antonio fue su segundo nombre.

Hasta que culminó la educación secundaria, Roque solo utilizó

el apellido criollo de su madre, García. Comenzó a estudiar

con los padres jesuitas en el Externado de San José (fundado

en 1921), y uno de los sacerdotes que veía en el muchacho habilidades

notables para la oratoria y la poesía, decidió hablar

con su padre, Míster Winnal, quien estaba residenciado en los

Estados Unidos; le pidió que autorizara a su hijo salvadoreño

la utilización de su apellido, puesto que poseía talentos de tribuno

y de poeta. Desde entonces, aunque padre e hijo nunca

se vieron, Winnal le envió dinero para pagar sus estudios con

regularidad.

Roque Dalton recitaba en los actos de la escuela, también

en el Externado de los jesuitas, se esmeraba en los poemas

dedicados por igual a su madre y la Virgen, la Patrona de la

Paz. Él solía decir: “para mí, ellas son una sola”.

En 1956 aparecen publicados sus primeros poemas, y su

padre lo envía a estudiar a la Universidad Católica de Chile,

donde conoce a importantes poetas, entre otros a Neruda,

Vallejo y Nicanor Parra. Es famosa la anécdota con el célebre

muralista Diego Rivera, a quien quería entrevistar en su paso

por esa nación; antes de comenzar la sesión de preguntas, Rivera

le preguntó a Roque: “Y tú quién eres”, Dalton respondió

“Soy un cristiano-social”. Diego Rivera le preguntó: “Has leído

a Marx” y Roque respondió un “no” rotundo. El pintor mexicano,

ya era una figura titánica de cultura mundial, lo maldijo,

se dio la vuelta y abandonó molesto el lugar, sin concederle

la entrevista. Ese desplante motivó a Roque a comenzar a

leer a Carlos Marx, sus obras junto a Engels, y se formó como

cristiano-marxista, influencia que sin duda se ve reflejada en

muchos de sus versos:

Yo, como tú,

amo el amor, la vida, el dulce encanto

de las cosas, el paisaje

celeste de los días de enero.

También mi sangre bulle

y río por los ojos

que han conocido el brote de las lágrimas.

Creo que el mundo es bello,

que la poesía es como el pan, de todos.

Y que mis venas no terminan en mí

sino en la sangre unánime

de los que luchan por la vida,

el amor,

las cosas,

el paisaje y el pan,

la poesía de todos.

En 1954 regresó a El Salvador y se incorporó a la Facultad

de Derecho a estudiar; comenzó a militar en movimientos

marxistas. Se casó con Aída Cañas, una simpática paisana.

Siguió escribiendo profusamente, poemas, ensayos; ganó un

sólido prestigio como periodista y poeta. En 1957 viajó a la

URSS, y recorrió su inmensa geografía en tren, allí coincidió

con intelectuales inspiradores como Juan Gelman, Graham

Green, el poeta turco Nazín Hikmet y Miguel Ángel Asturias,

quien ganaría el Premio Nobel de Literatura en 1967. Comenzó

a ganar concursos literarios, pero también llegaron los días

de cárcel por su enfiebrada actividad política revolucionaria.

En los años 60 se produjeron poderosos terremotos en San

Salvador, uno de ellos, agrietó las paredes de la cárcel donde

estaba recluido Dalton y se pudo fugar. Sus amigos del barrio

San Miguelito lo escondieron en una finca ubicada en las faldas

del volcán San Vicente. De allí, viviría exiliado con su esposa

Aída en Guatemala, Cuba y Checoslovaquia en su capital

Praga, por tres años, donde vio nevar por primera vez. También

estuvo en Corea y en Vietnam por breve tiempo.

Mientras vivía su destierro, su poesía iba creciendo, madurando,

escribía con fervor:

El día en que te mueras te enterraré desnuda

para que limpio sea tu reparto en la tierra,

para poder besarte la piel en los caminos,

trenzarte en cada río los cabellos dispersos.

En 1961 llegó a México, comenzó a estudiar antropología,

a esa nación dedicó complejos poemas. Luego en Cuba trabajó

en Radio Habana, rememorando sus días en el Externado

de San José como orador y declamador estelar. Colaboró con

Casa las Américas, desde allí enviaba textos para Europa.

En 1964 regresó a El Salvador de forma clandestina, había

orden de captura por ser considerado subversivo. Su poesía

tocaba el flanco social, golpeaba el status quo, lastimaba a los

militares opresores:

Los que ampliaron el Canal de Panamá

(y fueron clasificados como “silver roll” y no como “gold roll”),

los que repararon la flota del Pacífico

en las bases de California,

los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala,

México, Honduras, Nicaragua,

por ladrones, por contrabandistas, por estafadores,

por hambrientos,

los siempre sospechosos de todo.

En la intimidad del hogar, con sus tres hijos y su mujer,

Roque Dalton era jovial, alegre, celebraba la vida, la creación.

Conformó una hermosa familia de tres varones: Roque Antonio,

Juan José, Jorge Vladimir (los Dalton Cañas). Su mujer Aída

le fue muy leal y solidaria, a ambos les gustaba bailar, tomar

cervezas, disfrutar las largas tertulias con comidas típicas: el

“consomé de garrobo” y el “salpicón de res”. Jugaban al fútbol

o disfrutaban viéndolo juntos. Juan José se hizo periodista y

Jorge Vladimir cineasta; ambos recuerdan estar aprendiendo

las tablas de multiplicar mientras su padre tecleaba en su máquina

Remington y a fogonazos los interpelaba.

En 1969 ganó el Premio Casa de las Américas por su poemario

Taberna y otros lugares:

Los muertos están cada día más indóciles.

Antes era fácil con ellos:

les dábamos un cuello duro una flor

loábamos sus nombres en una larga lista:

que los recintos de la patria

que las sombras notables

que el mármol monstruoso.

El cadáver firmaba en pos de la memoria

iba de nuevo a filas

y marchaba al compás de nuestra vieja música.

Pero qué va

los muertos

son otros desde entonces.

Hoy se ponen irónicos

preguntan.

Me parece que caen en la cuenta

¡de ser cada vez más la mayoría!

Y en ese mismo poemario, le dedica el verso “Miedo” al reconocido

escritor argentino Julio Cortázar:

Un ángel solitario en la punta del alfiler

oye que alguien orina.

Eso lo consagró en todo el continente, fraguó una sólida

amistad con Julio Cortázar, quien después grabó sus poemas y

dio testimonio de su admiración y afecto por el salvadoreño:

“Dalton fue un hombre en quien la capacidad literaria, la

capacidad poética se dan desde muy joven mezcladas o conjuntamente

con un profundo sentimiento de connaturalidad

con su propio pueblo” (Cortázar, 1969).

Conoció al entonces joven trovador Silvio Rodríguez, en

La Habana, se reunieron en el hogar del poeta ubicado en el

barrio El Vedado. Años después Silvio grabó en su homenaje

la canción “Unicornio” en 1982, incluida en su quinto álbum,

muy exitoso:

El unicornio azul ayer se me perdió,

pastando lo dejé y desapareció.

Cualquier información bien la voy a pagar,

las flores que dejó

no me han querido hablar.

Sobre la génesis de ese tema, su leitmotiv, Silvio expresó:

“Lo dediqué a un amigo muy querido, al salvadoreño Roque

Dalton, quien además de haber sido un magnífico poeta, fue

un gran revolucionario, compromiso que le hizo perder la

vida cuando era combatiente clandestino en su país” (Rodríguez,

1990).

Roque Antonio Dalton García fue militante del Partido Comunista,

pero en 1967 lo abandonó por diferencias con los

estalinistas; aunque nunca renegó de su condición de militante

de la izquierda. Fue acusado de ser un doble agente, de trabajar

para la CIA y para el Gobierno Cubano en simultáneo, lo

que jamás pudieron probar, no pasó de ser una infamia que le

perseguiría hasta el final de sus días:

País mío no existes

sólo eres una mala silueta mía

una palabra que le creí al enemigo

Antes creía que solamente eras muy chico

que no alcanzabas a tener de una vez

Norte y Sur

pero ahora sé que no existes

y que además parece que nadie te necesita

no se oye hablar a ninguna madre de ti

Ello me alegra

porque prueba que me inventé un país

aunque me deba entonces a los manicomios

Soy pues un diosecillo a tu costa

(Quiero decir: por expatriado yo

tú eres ex patria)

En 1973 regresó a El Salvador y ya nunca más saldría, pues

también llegaría a hurtadillas la traición y la vileza. Roque

hizo vida clandestina, se unió a la lucha armada con el Ejército

Revolucionario del Pueblo (ERP) a pesar de ser un hombre

de paz, en esencia, opuesto a las armas. Ya había publicado

importantes ensayos dedicados a la obra de César Vallejo, a

los pueblos Centroamericanos, a su historia.

El 10 de mayo de 1975, sus propios compañeros de armas

lo asesinan, al parecer por sospechar de su carácter de infiltrado.

La tesis que cobra mayor veracidad, es la de que fue golpeado

y luego le dispararon en la nuca. Su cuerpo fue arrojado

en la zona árida conocida como El Playón de Quezaltepeque,

allí lo devoraron los animales salvajes. Aún no se han podido

reconocer sus huesos, es un acto de justicia pendiente que sus

seguidores y sus familiares claman que se haga.

El poeta y narrador uruguayo Mario Benedetti escribió

unos versos para rendirle tributo y honrar la hermosa obra

daltoniana:

Pero sobre todo llegaste temprano

demasiado temprano

a una muerte que no era la tuya

y que a esta altura no sabrá qué hacer

con tanta vida.

Seguro estoy que Roque no descansa en esa zona de sacrificios

humanos donde fue arrojado su cuerpo inerte, El Playón,

ese cementerio a campo abierto y sin lápidas, el santuario de

sacrificios de los cuarteleros. Roque descansa en la memoria

de sus lectores, en el alma del pueblo salvadoreño, en su poesía

esencial:

Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre

porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz que es la

campana de los cinco sentidos sería el tenue faro buscado por

mi niebla.

El 14 de mayo, día del nacimiento de Dalton, fue decretado

en El Salvador “Día Nacional de la Poesía” para

homenajearlo, para recordarlo en todos los confines de

su patria. En esa nación centroamericana, podemos ver

cantidad de grafitis en las calles que lo recuerdan, todos

con su rostro y sus frases más icónicas.

Podríamos afirmar que Roque Dalton fue un hombre

feliz, vivió sus intervalos de dicha con intensidad. Tal

como nos enseñó el maestro cantor Vinicius de Moraes,

la felicidad no es una dicha plena y continuada, sino es

el período de alegría que surge entre los momentos de

sufrimiento. Así sucedió en la apasionada existencia del

poeta centroamericano, la que comenzó en un mes de

mayo, y terminó en un mayo de lágrimas.

Pasadas las cuatro décadas de su muerte, Roque Dalton

es el unicornio que se extravió en la franja volcánica

de la América Central, y a pesar del pacto de silencio de

sus verdugos, de los radicales que truncaron su vida fecunda

antes de los 40 años; creo que él siempre habitará

en las praderas de nuestra esperanza, en la vibración de

sus palabras, en esa forma de vida que llamamos poesía:

su poesía.

La existencia de Roque Dalton fue fatídica, fugaz, intensa,

gloriosa. Y así es su poesía, llena de subversión y fortaleza con

versos que penetran el alma. Ya en vida era una leyenda, ganándose

el afecto de intelectuales y cultores como Julio Cortázar y

Silvio Rodríguez, pero sobre todo el reconocimiento del pueblo

combatiente, que lo ama como él también le amó. León Magno

Montiel nos acerca a la magnitud del pensamiento del poeta, a

través de esta breve semblanza.

León Magno Montiel (Maracaibo, 1962)

Comunicador Social por La Universidad del Zulia (LUZ) y

Magíster en Tecnologías de la Información por la Universidad

Católica Cecilio Acosta. Locutor, cronista, articulista, músico,

promotor de la identidad zuliana y su cultura. Ha sido galardonado

con el Premio Nacional de Periodismo en el año 2004.

Es presidente de www.saborgaitero.com y Director de Suite

89.1 FM. Escribe artículos de opinión, reseñas literarias y ha

prologado varios libros, siendo colaborador de Aporrea.org,

Noticiaaldia.com, entre otros.