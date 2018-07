Roig: El Gobierno tiene una adicción de imprimir billete inorgánico para pagar sus deudas

julio 25, 2018 - 1:44 pm

El expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Jorge Roig, señaló este miércoles que el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene “una adicción” de imprimir billete inorgánico para pagar sus deudas.

“Un millón de inflación es porque esto es una tendencia en la que cada vez es mayor y se llega a unas cifra exorbitante. El gobierno tiene una adicción de imprimir billete inorgánico para pagar sus deudas. Una de las causas de la hiperinflación son los aumentos de salario desmedido. También hay una hiperinflación inducida por la especulación que sucede cuando la economía es inestable”, indicó.

Destacó que el gobierno sabe lo que está pasando, pero aquí “ya no bastan paños calientes”, hay que tomar una serie de medidas políticas que Maduro no quiere asumir.

“No tengo la menor duda que este país está condenado al éxito. Si creo que tenemos muchas dificultades y no me atrevo a poner un tiempo, lo que estamos acá no nos podemos quedar a llorar, hay mucho para hacer (…) a mi me sacarán de Venezuela de último y apagaré la luz, pero aquí no habrá que apagar la luz, esta película de terror va a terminar bien. La parte económica es la más fácil de recuperar”, expresó.

Asimismo, comentó que “los que quedamos en Venezuela estamos en un 84% de pobreza” y aseveró que los venezolanos “esperan más de la oposición que se reúna solamente, pero eso es un buen paso. Hace falta ponerle un rostro a la oposición”.

“Soy generoso con las figuras políticas que han caído es desgracia porque no es fácil hacer política en este contexto, no es para justificarlo, pero si para entenderlos”, sostuvo.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Alba Cecilia Mujica en VPI, acotó que “no tiene duda que hay una implosión dentro del gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sólo que se cuidan más de no divulgar sus cosas a diferencia de la oposición”.

“No pueden haber más diálogos, por más que reivindico lo que hicimos en República Dominicana. Hay que poner una sola agenda y es en eso que todos se tienen que poner de acuerdo”, manifestó al tiempo que afirmó que a los venezolanos los han dividido como sociedad, pero hay que volver a unirse para salir de los problemas.

Sumarium