Rodríguez Zapatero: La única alternativa en Venezuela es paz o catástrofe

julio 1, 2018 - 9:44 am

El ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que la única alternativa en Venezuela es “paz o catástrofe”.

“Por supuesto que hay gente que complota, que quiere derribar al gobierno de Maduro como sea. Eso no lo vamos a discutir. Junto a eso hay mucha gente, la mayoría diría yo, que tiene una categorización y un prejuicio al que han contribuido la oposición por un lado, y también los errores del gobierno. Pero insisto, la única alternativa en Venezuela es paz o catástrofe”, aseveró.

Reiteró su rechazo a las sanciones contra Venezuela en una entrevista con El Clarín durante su visita a Buenos Aires.

Estima que su insistencia en la medicación en Venezuela se sustenta en “intentar conservar la paz en un país que tiene un conflicto larvado desde hace casi 20 años. En una sociedad donde hay dos visiones absolutamente contrapuestas de la historia, de lo que es el país. Lo que hago desde hace tres años es una tarea de contención, una tarea preventiva de paz. Hay que intentar, hay que persistir porque la paz no admite tirar la toalla”.

“He viajado 33 veces a Caracas en tres años. Seguramente, en lo que he hecho en mi vida y en lo que me queda por hacer, no habrá un tema al que le he dedicado tanto tiempo, tantas horas. Y lo hice en soledad, con mucha incomprensión y con mucha miopía por parte de muchos gobiernos”, explicó al diario.

Asimismo señalá que “todo se complicó” con el cambio de administración en el Gobierno de EEUU: “Con la llegada de Donald Trump, con los mensajes y sanciones, la tarea se hace más difícil”.

“Soy el primero que critica muchas cosas del gobierno de Maduro. Cuando usted me habla de los 100 muertos le tengo que decir que yo viví aquello. Yo he estado ahí. El único dirigente de fuera de Venezuela que se pasó allí junio y julio, y sentando en la mesa a gobierno y oposición. Y eso, con las calles como estaban. Y logramos que se parara aquello. Allí hubo de todo. (…) Yo lo vi, lo viví. Hubo de todo. Yo también vi como se quemaron vivos a tres chavales, a tres chicos. ¡¡Quemados vivos!! Es una sociedad que está al límite. En ese momento se estuvo a punto de que el conflicto desbordara, y en lugar de tener 100 muertos hubiésemos tenido miles”, dijo en un acalorado debate con el periodista del medio.

El Clarín / Sumarium