Reyna Villalobos: “Mi pasión es diseñar arte culinario al mejor estilo venezolano”

julio 25, 2018 - 5:29 pm

La amante del arte culinario Reyna Villalobos, en entrevista con Noticia al Día, relató su amor y pasión por crear postres venezolanos con una mirada vanguardista, obviando de una u otra manera lo cotidiano, marcando la diferencia en la tendencia gastronómica de repostería.

La importante chef ha explorado las diferentes culturas mundiales, con la finalidad de prepararse y rediseñar sus creaciones, dándole un giro a los tradicionales dulces zulianos. Villalobos trabaja muy especialmente con el diseño a base de chocolate en todas sus delicias, añadiendo flores naturales y flores de caramelos, ofreciendo las mejores decoraciones que solo pueden ser degustadas en Venezuela.

“A mí siempre me ha gustado la cocina, me crié con mi abuelita, desde muy chiquita hacía cepillados para vender dulces, y siempre estaba en las faldas de ella, me permitía que la ayudara y siempre me gustó eso”, expresó la repostera.

Reyna comentó que desde niña veía este arte como un hobbies, incluso decidió estudiar Contaduría Pública y se dio cuenta que no era su fuerte. Años más tarde cuando ingresó a la academia de arte culinario “Sitereza”, donde afirmó su total entrega por la repostería, y su gran pasión para crear e innovar hermosos diseños de postres.



“A medida que fui creciendo empecé a estudiar contaduría pública pero eso no iba conmigo, me hablaron de una academia y me interesó mucho, y fue allí donde descubrí lo que verdaderamente me gusta, el arte reposteril”, agregó.

Mucho de su aprendizaje, Reyna lo obtuvo a través de su disposición y aprendizaje empírico, ya que siempre se interesó por hacer tortas, dulces, galletas, entre otras degustaciones. Sus inicios están arraigados a la decisión de crear junto a una amiga una marca de postres en la que se vendía ponquesitos, la cual arrojó excelentes resultados tanto financieros como de gran popularidad.

Villalobos decide reimpulsar su creación con los postres, esta vez, diseñando dulces criollos con una mirada diferente, postres venezolanos que van desde los populares “Huevos Chimbos hasta torta de ahuyama”. Son dulces con un gran toque artístico que pretenden cambiar la visión de todas las personas amantes del paladar.

Actualmente la carismática repostera, abrió su página en Instagram @bakedbyreyna para que la gente conozca su estilo de pastelería y versatilidad. “Yo quiero impulsar lo diferente, me encanta Venezuela y la comida venezolana. Considero que se puede impulsar nuestro país con la creación de lo nuestro, sobre todo en postres”, dijo Reyna.

Así mismo, la chef opina que estamos en un momento en donde hay personas que prefieren hacer comidas de otros países y dejan de lado la verdadera cultura gastronómica venezolana. Próximamente en su agenda de planes a futuro tiene plasmado lanzar un restaurant con diversas creaciones en el ámbito de repostería al mejor estilo del país, este se llamará “Sugar Caffe”.

Finalmente, Reina expresó “Hay que tener mucha fuerza, porque ante la situación nos frustramos porque no conseguimos muchos de los ingredientes, pero el poder de verdad está en nuestra mente y en que nosotros somos capaces de crear, resideñar e innovar los mejores postres de todo el país, que igualmente serán súper súper ricos”, culminó.

Johsue Morales / Naiyerling Guerrero

Noticia al Día