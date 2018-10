Regreso a clases: ¿Te alcanzará el sueldo pa’ comprar los útiles?

julio 20, 2018 - 3:57 pm

Llenar el bolso de los más pequeños de la casa para su regreso a clases no será una experiencia tan colorida como la caja de 24 creyones. En blanco y negro quedará tu cuenta bancaria cuando debas pagar por la lista de útiles escolares con la que deben llegar los estudiantes a sus instituciones en septiembre.

Entre lápices, cuadernos, libros, sacapuntas y demás artículos que deben utilizar los niños y adolescentes durante el período escolar, la familia debe gastar más de Bs. 70.000.000, ¡en lo más básico! “Un cuaderno cuesta en cualquier librería o papelería casi 3.500.000 bolívares, y eso que en ninguna escuela piden uno solo. Por ejemplo, mi hijo debe llevar cinco cuadernos y apenas pasa a primer grado. Y de esos cinco, tres son doble línea y uno cuadriculado, que son más costoso”, dijo una representante del colegio El Prado.

Haciendo un recorrido por algunas librerías de Maracaibo, el equipo de NAD logró ver algunos costos de los materiales básicos: un cuaderno cuesta alrededor de 3.000.000 bolívares; una caja de lápices Bs. 7.000.000 y por unidad Bs. 500.000; una caja de 24 creyones de madera tiene precios que oscilan entre 20 y 30 millones; una pega blanca, B.s 4.000.000; un block de dibujo, 4.500.000 bolívares; el práctico juego geométrico cuesta más de 2 millones… y pare de contar.

Esta valoración, sin incluir materiales como láminas foami, plastilina, cartulina, papel bond, pinturas, hojas blancas, compás, sacapuntas y borradores, marcadores, que frecuentemente solicitan en la etapa preescolar, tampoco considera uno de los útiles primordiales para el regreso a clase: los libros de texto.

“Los libros más buscados por los representantes son las enciclopedias, pero también son esos los más costosos. Su precio es desde 30 millones de bolívares y puede alcanzar montos más altos, dependiendo de la editorial”, reveló una empleada de una librería ubicada en el Centro Comercial Puente Cristal en el centro de Maracaibo. Los de textos específicos, como de naturaleza, lengua y literatura, biología, matemáticas y otras materias, rondan alrededor de los 15.000.000 bolívares.

Janifer Rodríguez, madre de dos pequeños que cursan educación preescolar, es testigo de esta realidad. “Afortunadamente a mí me colabora la empresa para la que trabajo con la lista escolar, porque si me tocara comprar todo con el salario no me alcanzaría. Hoy fui a preguntar por una barra de silicón y me pidieron un millón de bolívares, ¡casi me da un infarto!”, aseguró.

No todos los padres de estudiantes cuentan con ese beneficio en sus trabajos; hay quienes deben vender parte de sus pertenencias para poder cumplir con el material solicitado por los colegios. En medio de la crisis económica que padece Maracaibo, deben aprender a ‘estirar los churupos’ y colocar un ganchito en todos los artículos de la lista y que los niños no comiencen las clases con las manos (y los morrales) vacíos.

Selene Rivero

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día