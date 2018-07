Regreso a clases: Libros de segunda mano cubren la Plaza Baralt de Maracaibo

julio 22, 2018 - 10:06 pm

Desde los famosos “Mi Jardín” y “Angelito” hasta los libros de física, química y matemáticas pasan de generación en generación cada vez que un niño aprueba un grado en el colegio. Conseguir el dinero para adquirir un libro nuevo se ha vuelto casi imposible, pero hay otra opción, además de la herencia generacional y de los millonarios sacrificios para adquirir estos prescindibles compañeros de clases: en la Plaza Baralt de Maracaibo, montones de libros usados están a la venta a precios accesibles.

Como una alfombra, las hileras de libros usados cubren los pasillos de la reconocida plaza, justo al lado del Centro de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb). Entre novelas, cuentos, fábulas y revistas, una torrecita se levanta por encima de las demás: los libros escolares.

“Más que ofrecerlos para poder ganar dinero, yo los tengo a disposición de la gente porque sé lo costoso que sale comprarlos en una librería”, asegura Ángel Zambrano, uno de los comerciantes.

A sus 63 años, Ángel ha dedicado su vida a las letras, pero durante los últimos tres años, gran parte de su tiempo se va en uno de los pasillos que bordean la plaza. Afirma que su pequeño local improvisado recibe al día a varias madres que buscan los textos que usarán sus hijos en la escuela. “Los que más piden y por los que más preguntan siempre son los de aprender a leer. Los típicos libritos con los que todos aprendimos a decir las palabras que ahora usamos”, precisó.

Ante la búsqueda del famoso ‘mi ma-má me mi-ma’, y los altos precios del mercado, Ángel debe resolver su inventario de una forma que le permita mantener el servicio ante quien lo necesite.

“Yo suelo comprar los libros usados, claro que a muy bajo costo. Siempre consigo donaciones que también me ayudan a ayudar a los demás. Mis precios oscilan entre los 15.000 y los 20.000 bolívares, porque no debemos abusar de los demás”, reconoció.

Como él, cuatro vendedores de libros cubren la Plaza Baralt, pero no es el único punto; por doquier aparecen letrados que además de ofrecer a su clientela nuevas historias, también resuelven el regreso a clases con los libros más buscados a los mejores precios.

Selene Rivero

Fotos: David Moreno

Noticia al Día