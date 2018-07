Regreso a clases 2018 precio de los uniformes escolares

julio 19, 2018 - 6:16 pm

El regreso a clases estará a la vuelta de la esquina en menos de un santiamén y ante la despavorida inflación que atraviesa el país es mejor adelantarse a los acontecimientos e ir comprando, tal vez hasta la pinta de diciembre, antes de que todo se ponga más costoso.

Los padres y representantes de los estudiantes no están muy lejanos a la situación económica y de una vez se han lanzado a la calle a cazar esas ofertas con las cuales poder hacer que los chamos estrenen en el tan esperado primer día de clases.

Manos a la cabeza con los precios

El presupuesto con el que debe contar para poder comprar una sola muda que aguante los siguientes 10 meses de escolaridad de un estudiante debe superar los 50 millones de bolívares, es decir más de 10 veces un sueldo mínimo.

Una camisa en color: amarillo para educación inicial, blanca para primaria y beige para diversificado oscilan desde los 11 millones de bolívares en adelante, pero la de chemise celeste, que vestirá por tres años a un liceísta se acerca y supera los 15 millones de bolívares.

“Todo va a depender directamente de la marca, del tipo de tela. Porque mientras más calidad, más costosa, como todo pues”, manifiestó Mervin Hernández un comerciante del Centro de Maracaibo.

Por otra parte, el costo de los pantalones bien sea de tallas pequeñas o grandes tiene una separación de diferencia de precios un poco ligera, apenas uno de estos talla pequeña tienen un costo de 15 millones de bolívares y el de adolescente entre 16, 17 y 18 millones.

Usado también sirve

Pese a que la calidad siempre va a definir el costo de las piezas que componen los uniformes, muchas son las ofertas que se pueden conseguir en las diferentes ventas de garaje, las cuales se han extendido por todo el país y en las que se pueden conseguir ofertas muy accesibles, pero de prendas usadas.

“Tengo dos niñas que se graduaron hace días de preescolar, el uniforme tenía que ser blanco porque ya pasaron para el colegio, para el acto de grado nos pidieron que la chemise debía ser blanca, comprar una nueva salía en 12 millones y no era una, sino dos, es decir 24 millones. Me fui al ‘Mercado de Los Corotos’ y conseguí unas en un estado, pagué 10 millones porque pedí rebaja y así fue que las pude enviar al acto”, aseguró Yuneisy Castro.

“Si no se pueden comprar, pues se hacen”

Algunos han dejado de lado el comprar estos uniformes en las tiendas y prefieren optar por algo más tradicional: coserlos. Aseguran que comprar directamente la tela en los locales comerciales en las que estas son distribuidas representa un alivio al bolsillo, y no es para menos pues el metro de tela para camisas parte desde los 4 millones, mientras que las de los pantalones 6 millones de bolívares.

“Yo no voy a comprar uniformes porque están muy caros, prefiero hacerlos. Claro porque si no se pueden comprar, pues se hacen. Lo que pregunté está ‘incomprable’ y pagando por la tela, que yo misma puedo coser, me ahorro dinero y veo cuantos uniformes sacar. De un metro de tela puedo sacar dos camisas ¿Cuánto me ahorro?, mucho”, dijo Johana Maldonado mientras escogía tela para uniformes.

Y mientras usted saca cuentas y prepara el bolsillo, deje un espacio que aun faltan los zapatos y morrales, además de los útiles, en una próxima entrega.

Luis Fernando Herrera

Fotos: David Moreno

Noticia al Día