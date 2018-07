¡Ratificado Ozzie! Guillen pacta con Tiburones por tercera temporada

julio 13, 2018 - 8:26 pm

Antonio José Herrera, copropietario y vicepresidente de Tiburones de La Guara confirmó este viernes que Oswaldo Guillén será el manager del equipo por tercer año seguido, en el que contará con Carlos García en su staff de técnicos.

“Hemos estado hablando de Tiburones con Ozzie desde que terminó la temporada pasada, y en todo momento nos expresó su deseo de continuar al mando de la divisa. Sólo faltaba ultimar algunos detalles para poder hacer el anuncio oficial, pero ya los fanáticos pueden tener la certeza de que tendremos para la próxima temporada a un manager de la calidad, la pasión y la entrega de Oswaldo”, afirmó Herrera.

Ozzie ha mostrado gran entusiasmo por la designación de Luis Blasini como nuevo Gerente General de la organización, aunque afirma que el primer año trabajando con Jorge Velandia fue muy productivo. “Lamentablemente, Jorge tuvo menos tiempo la temporada pasada y eso se notó al final. Con Blasini todo debe ser diferente, no sólo por la experiencia que tiene en la Liga Venezolana de Béisbol, de la cual seguramente sabe más que yo, sino porque desde su nombramiento se ha dedicado de lleno a estructurar un buen equipo, contando con toda la confianza de los dueños y tiene toda la responsabilidad, sin tantos intermediarios y sin tener que estar consultando cada decisión”, señaló Guillén.

En su tercera temporada, Gullén contará con Carlos García en el staff de técnicos. “En lo personal, nuestra relación (con Blasini) ha sido excelente. Tanto así que no dudé ni un segundo en estar de acuerdo cuando me recomendó a Carlos García para integrarse al staff de técnicos de Tiburones. Carlos, al igual que Luis, es un ganador en esta liga, y la meta más grande que yo tengo pendiente en la vida, apartando la de ser abuelo que ya se me hizo realidad, es tener buenas temporadas con Tiburones. Obviamente, al igual que todos los managers del mundo, el objetivo es quedar campeones, y para eso estamos trabajando duro. Pero la meta es tener buenas temporadas, tener siempre, todos los años, la posibilidad real de competir por el título, y tener una campaña mejor que la del año pasado, que fue une experiencia bastante amarga, triste, dolorosa, por eso se están haciendo tantos cambios en el equipo, incluyendo las traídas de Blasini y Carlos García”, siguió explicando Ozzie.

Guillén agregó que Carlos García va a ayudar al equipo cuando tenga que ausentarse unos días para cumplir con su compromiso de trabajar para ESPN en la Serie Mundial, como ha ocurrido en sus dos primeras campañas. “No quiero dejarle todo ese peso a Luis “Machete” Rodríguez”, señaló Ozzie, quien lamentó que por razones internas del equipo no se pudo firmar a Jesús Merchán, así que Carlos García va a estar como coach de bateo, aunque su ayuda se va a notar también en otras áreas. Además de “Machete” como coach de banca han sido ratificados Felipe Lira (encargado del picheo), Liú Rodríguez en tercera, William Oropeza en la inicial, Joel Barreto en el bullpen y Ángel Bravo como instructor de bateo. En cuanto a José Monzón, será uno de los coordinadores de desarrollo de los nuevos talentos de Tiburones.

“Mi compromiso sigue siendo con los fanáticos de Tiburones de La Guaira y con el beisbol de Venezuela. Ojalá que la LVBP siga haciendo los cambios que se necesitan para seguir mejorando, y una vez más ratifico mi disposición para ayudar en todo lo que sea posible, especialmente en este momento tan difícil que está pasando el país, que nos exige más trabajo y más eficiencia en lo que hacemos. Todos saben que yo soy un hombre de palabra, responsable, y mi objetivo sigue siendo hacer todo lo que sea necesario para que Tiburones logre el título que tanto estamos esperando todos”, concluyó el ratificado manager escualo.

Cabe recordar que en su debut Guillén logró avanzar al equipo hasta las instancias semifinales, quedando a un paso de alcanzar a la final. Ese año, Cardenales de Lara eliminó a Tiburones en la semifinal. Tal como reconoce Ozzie, la campaña pasada fue amarga. “Peor que el año pasado es imposible que lo hagamos”, recalcó el estratega, quien varias veces ha insistido que no podría soportar ver a otro dirigente conquistar el título por el que tanto se ha luchado.

En cuanto a Carlos García, es un personaje ganador en la Liga, en la cual ha trabajado como estratega de Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua. Su historial exhibe una corona y tres finales con la nave, organización con la cual también rubricó su nombre como el timonel con más victorias (41) en una zafra para el equipo, además de ser galardonado como manager del año en la 2009-2010.

“Ha sido campeón. Es bueno tener un hombre con esa experiencia en la Liga. Hablé con él en varias oportunidades y sé que va a aportar bastante” agregó Guillén. “Es un conocedor y eso nos hace falta para mejorar el equipo”, resaltó.

Por su parte, Blasini afirmó que la llegada de García al equipo será clave en cuanto a la actuación de los peloteros: “Es una buena adquisición. Tiene influencia en cuanto a los jugadores y eso siempre será positivo”.

“Lo ideal es seguir blindando todos los aspectos para estar completamente listos para la zafra. Eso es lo que buscamos”, despidió.

Prensa Tiburones de La Guaira