Ramos Allup: AD no irá a comicios de concejos municipales porque las condiciones no han mejorado

julio 12, 2018 - 9:34 pm

El secretario general del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, aseguró que la tolda blanca no participará en las elecciones de concejos municipales, que convocó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 9 de diciembre.

“No vamos a participar, no participamos en la de alcaldes y ahora no vamos a participar porque las condiciones no han mejorado”, dijo.

En este sentido, desmintió que la participación en comicios haya sido la razón para salir de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y reiteró que el retiro obedece al problema para acordar, tomar y anunciar decisiones en la coalición.

“Siguen diciendo que AD se retiró de la mesa para participar, van a ver esos chismosos y calumniadores. Tendremos que esperar que se produzcan esas elecciones a ver si participamos o no”, ironizó.

Sumarium