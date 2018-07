julio 5, 2018 - 12:19 pm

El tenista español Rafael Nadal, número uno mundial, venció este jueves al kazajo Mijáil Kukushkin, 77º del mundo, por 6-4, 6-3 y 6-4, y se clasificó a la tercera ronda del torneo del Grand Slam de Wimbledon.

Rafael Nadal busca la tercera gema en Wimbledon

El mallorquín Rafael Nadal , que busca conquistar su tercera corona en Londres tras años de sinsabores, se medirá por una plaza en octavo de final al australiano Alex de Minaur, de 19 años y 80º del mundo.

Nadal sufrió en dos momentos puntuales del partido: cuando vio cómo el kazajo le empataba a cuatro juegos en la primera manga tras haber ido ganando 4-0, y cuando se encontró 3-1 abajo en la tercera.

El balear no sacó del todo bien en líneas generales, como demuestra el bajo porcentaje de puntos que ganó con sus primeros servicios (64%). Lo compensó sumando tantos con algunos segundos inteligentes (71%) y también ayudó su buen trato de la pelota, con solo 18 errores no forzados. En golpes ganadores perdió la partida contra Kukushkin (28-19), muy bien plantado siempre en la pista para despachar buenos impactos con su raqueta. Aunque sus 34 fallos le condenaron. Si no fuera sí, estaría seguro mucho más arriba en el ranking (es el 77º).

Lo más positivo para Nadal es que supo encontrar los ángulos adecuados para descolocar al kazajo, que le dio bastante ritmo, algo que sin duda ayudará al de Manacor en lo que le quede de torneo.

Fue un rival “muy duro, juega muy bien en hierba”, dijo Rafael Nadal. “Ha sido una dura prueba”, concluyó.

AFP