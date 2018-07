Celebramos el natalicio de Rafael María Baralt y Pérez, ilustre maracaibero

julio 3, 2018 - 5:58 am

Rafael María Baralt y Pérez (nacido en Maracaibo, C.G. de Venezuela, 3 de julio de 1810 – Madrid, España, 4 de enero de 1860), fue un escritor, abogado, ingeniero (el primero egresado de la Academia Militar de Matemáticas en 1832), historiador, filólogo, poeta, crítico literario, filósofo, diplomático y político venezolano. Es el autor del primer diccionario de galicismos del español, y fue el primer hispanoamericano en ocupar un sillón de Número en la Real Academia Española.

Se graduó de Agrimensor Público (Ingeniería) en la Academa Militar de Matemáticas en 1832, fundada por el Ministro de Guerra y Marina General Santiago Mariño. Ejercería luego como profesor de matemáticas de ésta institución durante los años siguientes. Tal formación le haría desarrollar su etapa dentro de la escuadra militar de la nación en el Cuerpo de Artillería de la Secretaría de Guerra y Marina.

Sin embargo, su mayor contribución y dedicación se extendería dentro del mundo de las letras desarrollando innumerables obras en varias ramas del género como la poesía, periodismo, historia y las ciencias filológicas.

Rafael María Baralt nació en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia (Venezuela), el 3 de julio de 1810. Su nacimiento ocurrió en medio del movimiento de independencia de Venezuela, colonia de la corona española por más de tres siglos. Era hijo del Coronel venezolano Don Miguel Antonio Baralt y de doña Ana Francisca Pérez, oriunda de la República Dominicana, y no tuvo hijos. Debido a las vicisitudes políticas de aquel tiempo de guerras, la familia Baralt Pérez se trasladó a Santo Domingo, donde transcurrió la mayor parte de la infancia de Rafael María Baralt.

La familia regresó a la ciudad de Maracaibo en 1821, donde Baralt vivió durante cinco años. En 1827 su tío paterno, Luis Baralt, lo llevó a la ciudad de Bogotá, Colombia, para comenzar sus estudios superiores.

Estudios y vida pública

Fue estudiante de la célebre Universidad de Bogotá Universidad Santo Tomás (Colombia) donde cursó los estudios de latín y de filosofía y obtuvo el título de bachillerato en 1830. Desde entonces formó parte de la política y la milicia venezolana contra los reformistas en 1835, llegando al rango de capitán de artillería, para luego ocupar un cargo en el Ministerio de Guerra.

En 1840 viajó a París para editar su Resumen de la Historia de Venezuela y Diccionario de Galicismos.

El 13 de septiembre de 1841 se va definitivamente de Venezuela. Primero viaja a Londres y luego se radica en Sevilla y en Madrid. Allí realizó la mayor parte de su abundante obra literaria. Entre sus obras ocupa un lugar importante su oda ‘Adiós a la Patria’, considerada de una impresionante riqueza poética. También ocupó importantes cargos en el Reino de España, como Director de la Gaceta de la Corona, Administrador de la Imprenta Nacional, etc.

Fue el primer hispanoamericano en ser elegido individuo de Número de la RAE.

Muere el 4 de enero de 1860 en Madrid, España, sin haber cumplido los 50 años de edad. Moralmente abatido tras un juicio que se le siguió en Madrid, -pese a que se le reivindicó públicamente – no resistió más de tres años hasta su muerte.

Fue también redactor, en febrero de 1829, del periódico zuliano ‘El Patriota del Zulia’. No fue sino hasta 1842 (tenía 32 años de edad), cuando inicia su obra poética, que lo convierte en uno de los zulianos más destacados. ‘Adiós a la Patria’, su poema más importante y extenso, contiene estrofas que irá agregando hasta los días cercanos a su muerte:

Tierra del sol amada

Donde inundado de tu luz fecunda

En hora malhadada

Y con la faz airada

Me vio el lago nacer que te circunda.

Las últimas estrofas del poema son las siguientes:

No te duela mi suerte,

No maldigas mi nombre, no me olvides

Que, aún vecino a la muerte,

Pediré con voz fuerte

Victoria a Dios para tus justas lides

Dichoso yo si un día

A ti me vuelve compasivo el cielo,

I me da, patria mía

Digno sepulcro en tu sagrado suelo

Después de su muerte, sus restos se extraviaron y transcurrieron 122 años para su regreso a Venezuela. Aunque el Senado venezolano le había concedido el derecho a ser sepultado en el Panteón Nacional desde 1943, es el 24 de noviembre de 1982, cuando sus restos finalmente regresan a Venezuela e ingresan al Panteón Nacional, después de haber pasado una noche en la alcaldía de su querida Maracaibo.

En 1982 fue creada en la ciudad de Cabimas, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, una universidad que actualmente lleva su nombre: Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB).

Bicentenario de su nacimiento

El 4 de julio de 2010, en las instalaciones del Teatro Baralt en Maracaibo, se realizó un acto con motivo del bicentenario del prócer zuliano, el discurso de orden estuvo a cargo del Dr. Julio Portillo presidente de la academia de la historia del Zulia, destaco las actividades en las cuales se involucró Baralt.

Resaltando la jurisprudencia sobre el secreto de la correspondencia diplomática, originada a raíz del éxito en la corte de Baralt contra la causa interpuesta en su contra, así mismo se destacó el hecho que recibió como homenaje ser proclamado hijo de la República Dominicana.

Destacó también su rol como político cuya obra ya se orientaba hacia lo que posteriormente seria enunciado como el bien común y su disyuntiva hacia lo que seria conocido como el materialismo histórico, su trabajo se orientaba hacia la descentralización política y administrativa de las regiones, junto con el General Urdaneta fue responsable del reconocimiento de la independencia del Zulia y Venezuela, acción autorizada por medio de pasaportes Zulianos, pues para la época Venezuela no era reconocida como nación soberana aún.

Se puede considerar un error histórico y una negación del rol la negativa del gobierno central en proclamar su bicentenario y conducir los actos, durante el cierre de la actividad se hizo un llamado a los intelectuales del Zulia para que en 11 años se elaborara la agenda del Zulia por venir y de esta forma iniciar la celebración del bicentenario de la independencia del Zulia.

