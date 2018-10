Por qué las muejeres lloran después de un orgasmo

julio 26, 2018 - 11:46 am

Las mujeres que lloran después de llegar al orgasmo suele ser a causa de la felicidad que les ha causado el placer sexual, es como un torbellino de hormonas y sensaciones que se expresan a través de las lágrimas.

No obstante, también habrán mujeres que lloren por otros motivos después de llegar al clímax, pero si lloras y no encuentras una explicación coherente para dar razón a esas lágrimas y ocurre justo después de alcanzar el orgasmo, es posible que todas las sensaciones que estás experimentando se expresen a través del llanto.

¿Puede ser tristeza?

Es posible y siempre según las circunstancias las lágrimas sean a causa de depresión o porque la mujer se siente triste. A veces después del orgasmo la mujer se puede sentir triste pero no porque lo esté, si no como una manifestación del acto sexual y del placer recibido, como una descarga de toda la tensión acumulada.

Deja que ocurra

Si las lágrimas son una forma que tiene tu organismo para expresar su satisfacción sexual, no las escondas y deja que fluyan.

Si eres de las mujeres que lloran después del orgasmo, después de entender que es una respuesta de tu cuerpo, te ayudará a entenderte y a no asustarte o pensar cosas que no son (como que no te gusta el sexo, que no quieres a tu pareja o pensamientos negativos sin sentido).

Déjate llevar por tus emociones que son sabias y disfruta de tus encuentros sexuales plenamente, tomando siempre precauciones para tener sexo seguro.

Cada mujer es un mundo

Si no eres de llorar después de tus relaciones sexuales y esta nota te tomó por sorpresa, no te preocupes porque no significa que no tengas ese cúmulo de sensaciones, simplemente que lo expresas de forma diferente.

Por ejemplo, hay mujeres que gritan mucho en sus relaciones sexuales, y no lloran. O a la inversa. Cada mujer es un mundo diferente y cada una tenemos una manera diferente de expresar nuestras emociones, y también cuando se trata de “cosas de cama”.

