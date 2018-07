¿Por qué al cine se le llama el “séptimo arte”?

julio 26, 2018 - 11:26 am

La definición y clasificación del arte nunca han sido temas sencillos y jamás se ha llegado al consenso definitivo, por el contrario con el paso del tiempo estos conceptos han evolucionado a la par de la materia que intentan definir. Y es que técnicas y artistas, así como las inquietudes artísticas por obvias razones han ido cambiando.

El cine por su parte es un arte relativamente nuevo; recordemos que la fecha oficial del nacimiento del cine es el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumiére proyectaron la primera película; en ella se veían personas en diversas actividades: a la salida de obreros de una fábrica de Lyon, en la demolición de un muro, en la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. Estas cintas forman parte de los filmes nombrados por la Unesco como parte de la Memoria del Mundo. Podemos deducir que desde esos años a finales del siglo XIX hasta nuestra época el cine se ha transformado y evolucionado por completo. Pero ¿cuándo y por qué se le denominó como el séptimo arte? A eso vamos.

La superioridad de la arquitectura

En el período helenístico, época posterior a la Grecia Clásica que comprende del 323 a. C. hasta el 31 a. C. (de la muerte de Alejandro Magno al suicidio de la última soberana helenística, es decir la mítica Cleopatra VII), la arquitectura era considerada como el arte mayor sobre los demás y que de ella provenían el resto de las artes.

Artes liberales y artes mecánicas

Durante la época romana se dividió el arte de diversas formas, basadas en lo que se utilizaba para realizarlas (la mente, el cuerpo) y el tipo de “producto” final (un conocimiento, una danza o un objeto). Por ejemplo, Cicerón catalogó las artes según su importancia: “artes mayores” (política y estrategia militar), “artes medianas” (ciencias, poesía y retórica) y “artes menores” (pintura, escultura, música, interpretación y atletismo).

La clasificación más aceptada y que incluso llegó hasta la era moderna fue la que realizó Galeno, sí, el famoso médico y filósofo griego de la época romana, en ella dividió el arte en “artes liberales” y “artes vulgares” (o mecánicas). Las artes liberales se numeraron y dividieron a su vez en trivirum y quadrivium. El trivium conformado por: la gramática, la retórica y la dialéctica; el quadrivium: aritmética, geometría, astronomía y música. En las artes mecánicas se encontraban: arquitectura, escultura, pintura. En la Edad Media esta clasificación continuó con algunas diferencias entre autores y prevaleció hasta el Renacimiento. Paciencia, ya casi llegamos al cine.

Bellas artes

Desde el siglo XVIII se utiliza el término de “bellas artes” para referirse a las principales artes. El filósofo francés Charles Batteux incluyó como bellas artes a la pintura, escultura, música, poesía y danza, mientras que mantuvo el término “artes mecánicas” para el resto de actividades artísticas, y señaló como actividades entre ambas categorías la arquitectura y la retórica. Hegel por su parte estableció en Lectures on Aesthetics el concepto del arte y su clasificación, como podremos ver de aquí se deriva el concepto moderno que usamos:

1 Arquitectura

2 Escultura

3 Pintura

4 Música

5 Poesía

6 Danza

El cine como séptimo arte

Por fin llegamos a la parte en donde el cine fue clasificado en esta posición, clasificación, por cierto, usada incluso como sinónimo de este arte. Y es que a partir de la obra de Ricciotto Canudo, un artista italiano destacado como dramaturgo y crítico de cine, dejó sentado en el Manifiesto de las siete artes, publicado en 1911, la clasificación que se usa comúnmente en la actualidad:

1 Arquitectura

2 Escultura

3 Pintura

4 Música

5 Poesía / literatura

6 Danza

7 Cine

Como nuevas realidades requieren nuevos conceptos y palabras, también requieren nuevas clasificaciones: Por tal motivo se han agregado otras artes:

8 Fotografía

9 Cómic

10 Videojuegos

11 Vestuario

12 Teatro

Por supuesto que existen muchos autores que difieren de esto, como decíamos al principio no hay un consenso total; sin embargo sí que nos sirve de referencia para entender por qué al cine se le denomina el séptimo arte y el por qué de las posiciones en la lista que, cabe decir, no indica el orden de importancia de cada arte. Al respecto podemos cerrar con una frase de José Vasconcélos, político y escritor mexicano: “Donde quiera que ha habido arquitectura, ha existido también filosofía; no se llega a construir con gracia y ligereza, con majestad y armonía, mientras no se conquista, en lo espiritual, el orden armónico y sólido de una doctrina filosófica coherente y comprensiva”. El que la arquitectura esté en el primer lugar también nos habla, como podemos ver, de la evolución del arte y de su concepto. Nos queda lo mejor: disfrutar de cada una de sus manifestaciones.

Hipertextual